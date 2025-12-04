Нардепы предлагают ограничить зарплаты некоторых работников — детали законопроекта

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении предельных размеров оплаты труда на период действия военного положения. Группа нардепов предлагает ограничить выплаты работникам отдельных структур до 10 минималок.

Новини.LIVE рассказывают об этой инициативе подробнее.

Кому хотят ограничить зарплаты

Законопроект №14247, авторами которого являются Николай Тищенко, Георгий Мазурашу, Анна Скороход и другие нардепы, предусматривает ограничение максимальной заработной платы:

работников хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства (50 и более процентов);

всех категорий работников органов местного самоуправления;

народных депутатов Украины;

судей;

судей Конституционного Суда Украины;

членов Высшего совета правосудия;

членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

прокуроров;

работников Национального банка Украины;

других служебных и должностных лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами.

В документе указано, что ограничения не будут применяться при начислении зарплаты военнослужащим ВСУ, СБУ, СВР, ГУР, Нацгвардии и работникам других ведомств, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне.

Какие ограничения предлагают установить

Размер заработной платы всех вышеупомянутых категорий работников, служебных и должностных лиц хотят ограничить 10 размерами минимальной заработной платы, установленной на 1 число месяца, за который начисляются соответствующие выплаты.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, оплаты ежегодного отпуска, а также суммы законодательно определенных надбавок и доплат.

Такие ограничения, в случае принятия законопроекта, будут применяться на период действия военного положения до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено.

