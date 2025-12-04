Видео
Главная Финансы Зарплаты некоторых работников предлагают ограничить — детали

Зарплаты некоторых работников предлагают ограничить — детали

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 19:40
Нардепы предлагают ограничить зарплаты некоторых работников — детали законопроекта
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении предельных размеров оплаты труда на период действия военного положения. Группа нардепов предлагает ограничить выплаты работникам отдельных структур до 10 минималок.

Новини.LIVE рассказывают об этой инициативе подробнее.

Читайте также:

Кому хотят ограничить зарплаты

Законопроект №14247, авторами которого являются Николай Тищенко, Георгий Мазурашу, Анна Скороход и другие нардепы, предусматривает ограничение максимальной заработной платы:

  • работников хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства (50 и более процентов);
  • всех категорий работников органов местного самоуправления;
  • народных депутатов Украины;
  • судей;
  • судей Конституционного Суда Украины;
  • членов Высшего совета правосудия;
  • членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
  • прокуроров;
  • работников Национального банка Украины;
  • других служебных и должностных лиц, оплата труда которых регулируется специальными законами.

В документе указано, что ограничения не будут применяться при начислении зарплаты военнослужащим ВСУ, СБУ, СВР, ГУР, Нацгвардии и работникам других ведомств, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне.

Какие ограничения предлагают установить

Размер заработной платы всех вышеупомянутых категорий работников, служебных и должностных лиц хотят ограничить 10 размерами минимальной заработной платы, установленной на 1 число месяца, за который начисляются соответствующие выплаты.

При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, оплаты ежегодного отпуска, а также суммы законодательно определенных надбавок и доплат.

Такие ограничения, в случае принятия законопроекта, будут применяться на период действия военного положения до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено.

Ранее мы писали, какие зарплаты, пенсии и другие показатели, влияющие на социальные выплаты, заложены в Госбюджет-2026.

Также узнавайте, в каких регионах Украины самые высокие зарплаты.

зарплаты минимальная зарплата законопроект народные депутаты зарплата
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
