Социальная пенсия: суммы и условия получения для украинцев в 2026 году

Женщина с книгой, деньги. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине граждане, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут временно оформить помощь (социальную пенсию). Известны условия ее назначения, размеры и порядок оформления в 2026 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто из украинцев имеет право на социальную пенсию

По данным ПФУ, под социальной пенсией подразумевается не страховая выплата, а социальная помощь вместо пенсии, гарантированная государством малообеспеченным гражданам, утратившим трудоспособность.

Воспользоваться правом на оформление социальной пенсии могут три категории населения:

Пожилые люди. Речь идет о тех, кто достиг 65 лет, но не набрал минимального страхового стажа для оформления пенсии (менее 15 лет). Граждане с инвалидностью. Помощь предоставляется лицам с инвалидностью I–III групп, которые еще не имеют права на пенсию по возрасту. Для тех, кто имеет I группу, помощь назначается независимо от дохода. Дети, оставшиеся без кормильца. Предусматривается право на социальную помощь в случае смерти отца или матери при отсутствии необходимого страхового стажа. Выплата предоставляется до 18 лет (или до 23 лет в случае обучения).

Размеры и условия назначения социальной пенсии

Пенсионный фонд назначает гражданам социальную пенсию без страхового стажа при соблюдении следующих условий:

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в случае достижения соответствующего возраста или установления инвалидности. "Возрастная" помощь назначается с 65 лет, а для лиц с инвалидностью — с момента установления группы инвалидности медкомиссией, для детей — с момента установления факта "потери кормильца".

отсутствие какой-либо другой пенсии или государственной помощи по различным законам (в частности, по закону "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью").

соответствие критерию малообеспеченности, когда среднемесячная совокупная сумма дохода семьи за шесть месяцев не превышает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 2 595 грн (по состоянию на 2026 год, согласно закону № 3450-IX). Однако для лиц с инвалидностью I группы и детей соответствующий критерий не применяется, а выплаты назначаются независимо от уровня дохода.

Размер помощи определяется в виде процента от уровня прожиточного минимума и группы получателя. В ПФУ применяются следующие базовые параметры:

150% — для трех и более детей, оставшихся без кормильца;

120% — для двух таких детей;

100% — на одного ребенка, человека с инвалидностью I группы и женщину-"мать-героиню";

80% — для лиц с инвалидностью II группы;

60% — для лиц с III группой инвалидности;

30% — лицам, достигшим 65 лет, без стажа.

В случае меньшего фактического размера выплаты от прожиточного минимума — государство доплатит разницу в виде ежемесячной государственной адресной помощи в соответствии с постановлением правительства № 265. Поэтому минимальную социальную пенсию фактически дотягивают до этого показателя.

Таким образом, размер социальной пенсии в 2026 году не может быть меньше минимально утвержденной суммы, однако может быть больше для многодетных семей или лиц с инвалидностью.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кому закон позволяет рассчитывать на пенсионную выплату в размере почти 26 000 грн в июле. Нескольким категориям предоставлено право на специальные пенсии за работу в особых условиях. Законодательством закреплена максимальная сумма, которая не может превышать десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Однако на время войны установлены ограничения на максимальные выплаты.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто имеет право на получение дополнительной суммы к пенсии в размере около 1 300 грн. Как сообщили в ПФУ, такая гарантированная надбавка к пенсии предусмотрена за содержание бывшими военнослужащими своих нетрудоспособных родственников. В таком случае предоставляется надбавка к пенсии в размере 50% от прожиточного минимума. Однако стоит знать некоторые нюансы.