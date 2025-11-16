Кто входит в состав семьи УБД и может получить льготы

Шеврон на военной форме. Фото: Reuters

Льготы для участников боевых действий и их семей — это один из ключевых способов государственной поддержки военнослужащих. В то же время важно понимать, что не все родственники защитников автоматически получают право на такие социальные гарантии — закон четко определяет, кто именно относится к членам семьи УБД.

Новини.LIVE рассказывают, кто из родственников военнослужащего может пользоваться льготами.

Реклама

Читайте также:

Кто считается членом семьи участника боевых действий

Законодательство определяет четкий перечень лиц, которые могут претендовать на льготы и другую помощь как родственники УБД. Пенсионный фонд Украины объясняет, что к членам семьи участника боевых действий относятся:

муж или жена, а также их несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет;

совершеннолетние дети, которые не состоят в браке и имеют инвалидность с детства I или II группы, или инвалидность I группы независимо от причин ее возникновения;

лицо, постоянно проживающее с ветераном войны с инвалидностью I группы и ухаживает за ним, если сам ветеран не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой или попечительством ветерана и проживающие вместе с ним.

Этот перечень является исчерпывающим и определяет, кто может пользоваться соответствующими гарантиями.

Какие льготы предоставляются членам семей УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" гарантирует участникам боевых действий и их семьям ряд важных льгот.

Среди основных:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на коммунальные услуги — электроэнергию, газ, другие виды коммунального обеспечения;

75% скидки на стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

При расчете скидки учитывают норму отапливаемой площади — 21 м² на каждого человека, проживающего в квартире, плюс дополнительные 10,5 м² на всю семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусмотрены расширенные нормы — 75% скидки на газ для отопления жилья, но уже на двойную площадь — 42 м² на каждого члена семьи, который имеет право на льготы, и 21 м² дополнительно на семью.

Для лиц с инвалидностью установлена 100% скидка на оплату коммунальных услуг.

Как оформить льготы

Чтобы семья УБД могла воспользоваться предусмотренными законом льготами, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. К заявлению прилагают копии документов, подтверждающих родственные связи и право заявителя на получение соответствующих видов помощи.

Ранее мы рассказывали, какой будет скидка на газ для УБД в ноябре 2025 года.

Также узнавайте, кто из УБД имеет право получить жилье от государства.