Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Льготы только для родственников — кто считается членом семьи УБД

Льготы только для родственников — кто считается членом семьи УБД

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 18:35
обновлено: 17:04
Кто входит в состав семьи УБД и может получить льготы
Шеврон на военной форме. Фото: Reuters

Льготы для участников боевых действий и их семей — это один из ключевых способов государственной поддержки военнослужащих. В то же время важно понимать, что не все родственники защитников автоматически получают право на такие социальные гарантии — закон четко определяет, кто именно относится к членам семьи УБД.

Новини.LIVE рассказывают, кто из родственников военнослужащего может пользоваться льготами.

Реклама
Читайте также:

Кто считается членом семьи участника боевых действий

Законодательство определяет четкий перечень лиц, которые могут претендовать на льготы и другую помощь как родственники УБД. Пенсионный фонд Украины объясняет, что к членам семьи участника боевых действий относятся:

  • муж или жена, а также их несовершеннолетние дети в возрасте до 18 лет;
  • совершеннолетние дети, которые не состоят в браке и имеют инвалидность с детства I или II группы, или инвалидность I группы независимо от причин ее возникновения;
  • лицо, постоянно проживающее с ветераном войны с инвалидностью I группы и ухаживает за ним, если сам ветеран не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством ветерана и проживающие вместе с ним.

Этот перечень является исчерпывающим и определяет, кто может пользоваться соответствующими гарантиями.

Какие льготы предоставляются членам семей УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" гарантирует участникам боевых действий и их семьям ряд важных льгот.

Среди основных:

  • 75% скидки на оплату жилья;
  • 75% скидки на коммунальные услуги — электроэнергию, газ, другие виды коммунального обеспечения;
  • 75% скидки на стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления.

При расчете скидки учитывают норму отапливаемой площади — 21 м² на каждого человека, проживающего в квартире, плюс дополнительные 10,5 м² на всю семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусмотрены расширенные нормы — 75% скидки на газ для отопления жилья, но уже на двойную площадь — 42 м² на каждого члена семьи, который имеет право на льготы, и 21 м² дополнительно на семью.

Для лиц с инвалидностью установлена 100% скидка на оплату коммунальных услуг.

Как оформить льготы

Чтобы семья УБД могла воспользоваться предусмотренными законом льготами, необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда. К заявлению прилагают копии документов, подтверждающих родственные связи и право заявителя на получение соответствующих видов помощи.

Ранее мы рассказывали, какой будет скидка на газ для УБД в ноябре 2025 года.

Также узнавайте, кто из УБД имеет право получить жилье от государства.

семья льготы УБД социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации