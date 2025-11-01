Кто может получить медаль УБД и какие льготы она предоставляет

Удостоверение участника боевых действий и медаль. Фото: УНИАН

Украинские военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в защите государства от российского вторжения, награждаются медалью участника боевых действий (УБД). Получить награду могут не только кадровые военные, но и добровольцы со статусом УБД.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто именно может получить подобную награду и какие льготы предусмотрены для лиц с наградой.

Кого награждают медалью УБД

Медаль участника боевых действий предоставляют ветеранам и ветеранкам войны с соответствующим статусом. В соответствии со статьей 5 Закона Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса", участники боевых действий — те, кто выполнял боевые задачи по защите Родины в составе соединений, воинских подразделений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных сил Украины.

Поэтому медаль "Ветеран войны" вручается людям со статусом ветерана. Нагрудный знак может быть четырех видов:

участник боевых действий;

человек с инвалидностью;

участник войны;

за особые заслуги.

При этом в Постановлении №302 от 12 мая 1994 года "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны" было определено, что Медаль Ветеран войны — участник боевых действий является приложением к удостоверению УБД, а не отдельной наградой.

Льготы для УБД с медалью

Льготы участникам боевых действий устанавливает Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", в частности статья 12. Так, участникам боевых действий предоставляются:

льготы на коммунальные услуги — 75% скидка за пользование жильем и 75% скидка на оплату коммунальных услуг.

право на обеспечение жилой площадью и первоочередное отведение земельных участков под строительство;

медицинские льготы;

льготы на проезд.

Если говорить о медицинских льготах, то УБД могут пользоваться следующими привилегиями:

бесплатно получать лекарственные средства;

не платить за зубопротезирование;

ездить на санаторно-курортные лечения;

ежегодно проходить обследование у врачей;

без очереди получать помощь в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и т.д.

Льготы на проезд являются следующими:

75% скидки стоимости топлива;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта;

бесплатный проезд один раз в два года железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом и другие.

Также у участников боевых действий есть право на внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, право на использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска на 14 календарных дней с сохранением зарплаты.

Еще человек с удостоверением УБД имеет право на полную или частичную оплату обучения за счет бюджета, льготные долгосрочные кредиты для получения образования, социальные стипендии, бесплатное проживание в общежитии и другие льготы.

Ранее стало известно, что в 2026 году государство приобретет 7,5 тысячи квартир для УБД. Известно, кому из защитников предоставят первоочередное право на получение жилья. Также мы писали, на какую поддержку могут рассчитывать дети украинских ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны, освобожденных из плена и погибших военнослужащих.