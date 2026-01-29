Льготы для детей УБД — на какую поддержку можно рассчитывать в 2026 году

Социальная защита детей УБД — какие льготы можно получить
В Украине семьи военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, могут рассчитывать на ряд соцгарантий со стороны государства. В частности ряд льгот принадлежит детям УБД.
О том, какие льготы положены детям защитников, объяснили в ОО "Украинский центр защиты прав человека".
Какие льготы дети военных могут получить в 2026 году
Этот вопрос регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей". Документ предусматривает, что дети УБД имеют право на:
- Государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
- Обеспечение в первую очередь путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.
- Первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности по месту жительства.
- Бесплатное санаторно-курортное лечение и отдых (не более одного раза в год).
Последние два пункта списка касаются детей участников боевых действий, которые сейчас являются действующими военнослужащими.
Образовательные льготы для детей УБД
Государственная целевая поддержка для получения образования предоставляется участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям в виде таких льгот:
- бесплатное обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования по государственному или региональному заказу (с учетом установленных квот и правил поступления);
- льготные долгосрочные кредиты на получение образования;
- первоочередной перевод на бюджет в случае появления свободных мест государственного или регионального заказа;
- социальная стипендия для студентов дневной формы обучения, обучающихся на бюджете;
- бесплатные учебники;
- бесплатный доступ к Интернету и образовательным базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное проживание в общежитиях ученических и студенческих заведений.
Для получения льготы необходимо обратиться к руководителю учебного заведения с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на государственную целевую поддержку (удостоверение УБД, свидетельство о рождении и т.д.).
Путевки в учреждения оздоровления
Дети УБД имеют право (не более одного раза в год) на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов со льготной оплатой стоимости путевок в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины с учетом дохода.
Для получения льготы нужно обратиться в органы военного управления с соответствующим заявлением и документами.
Кроме того, детям УБД принадлежит право на обеспечение в первую очередь путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.
Эта льгота предоставляется за счет государственного или местного бюджета, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством.
Заявление на получение льготы подается в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
Ранее мы рассказывали, какие льготы в общественном транспорте действуют для УБД.
Также узнавайте, какие преференции дает медаль УБД.
Читайте Новини.LIVE!