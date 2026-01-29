Льготы для детей УБД — на какую поддержку можно рассчитывать в 2026 году

Военный с детьми. Фото: АрмияInform

В Украине семьи военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, могут рассчитывать на ряд соцгарантий со стороны государства. В частности ряд льгот принадлежит детям УБД.

О том, какие льготы положены детям защитников, объяснили в ОО "Украинский центр защиты прав человека".

Какие льготы дети военных могут получить в 2026 году

Этот вопрос регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей". Документ предусматривает, что дети УБД имеют право на:

Государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Обеспечение в первую очередь путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.

Первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности по месту жительства.

Бесплатное санаторно-курортное лечение и отдых (не более одного раза в год).

Последние два пункта списка касаются детей участников боевых действий, которые сейчас являются действующими военнослужащими.

Образовательные льготы для детей УБД

Государственная целевая поддержка для получения образования предоставляется участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям в виде таких льгот:

бесплатное обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования по государственному или региональному заказу (с учетом установленных квот и правил поступления);

льготные долгосрочные кредиты на получение образования;

первоочередной перевод на бюджет в случае появления свободных мест государственного или регионального заказа;

социальная стипендия для студентов дневной формы обучения, обучающихся на бюджете;

бесплатные учебники;

бесплатный доступ к Интернету и образовательным базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитиях ученических и студенческих заведений.

Для получения льготы необходимо обратиться к руководителю учебного заведения с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на государственную целевую поддержку (удостоверение УБД, свидетельство о рождении и т.д.).

Путевки в учреждения оздоровления

Дети УБД имеют право (не более одного раза в год) на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов со льготной оплатой стоимости путевок в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины с учетом дохода.

Для получения льготы нужно обратиться в органы военного управления с соответствующим заявлением и документами.

Кроме того, детям УБД принадлежит право на обеспечение в первую очередь путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.

Эта льгота предоставляется за счет государственного или местного бюджета, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством.

Заявление на получение льготы подается в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

