Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Социальная защита детей УБД — какие льготы можно получить

Социальная защита детей УБД — какие льготы можно получить

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 19:40
Льготы для детей УБД — на какую поддержку можно рассчитывать в 2026 году
Военный с детьми. Фото: АрмияInform

В Украине семьи военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях, могут рассчитывать на ряд соцгарантий со стороны государства. В частности ряд льгот принадлежит детям УБД.

О том, какие льготы положены детям защитников, объяснили в ОО "Украинский центр защиты прав человека".

Реклама
Читайте также:

Какие льготы дети военных могут получить в 2026 году

Этот вопрос регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей". Документ предусматривает, что дети УБД имеют право на:

  • Государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
  • Обеспечение в первую очередь путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.
  • Первоочередное предоставление места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях независимо от форм собственности по месту жительства.
  • Бесплатное санаторно-курортное лечение и отдых (не более одного раза в год).

Последние два пункта списка касаются детей участников боевых действий, которые сейчас являются действующими военнослужащими.

Образовательные льготы для детей УБД

Государственная целевая поддержка для получения образования предоставляется участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны и их детям в виде таких льгот:

  • бесплатное обучение в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования по государственному или региональному заказу (с учетом установленных квот и правил поступления);
  • льготные долгосрочные кредиты на получение образования;
  • первоочередной перевод на бюджет в случае появления свободных мест государственного или регионального заказа;
  • социальная стипендия для студентов дневной формы обучения, обучающихся на бюджете;
  • бесплатные учебники;
  • бесплатный доступ к Интернету и образовательным базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
  • бесплатное проживание в общежитиях ученических и студенческих заведений.

Для получения льготы необходимо обратиться к руководителю учебного заведения с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими право на государственную целевую поддержку (удостоверение УБД, свидетельство о рождении и т.д.).

Путевки в учреждения оздоровления

Дети УБД имеют право (не более одного раза в год) на санаторно-курортное лечение и отдых в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на туристских базах Министерства обороны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов со льготной оплатой стоимости путевок в размерах и порядке, установленных Кабинетом Министров Украины с учетом дохода.

Для получения льготы нужно обратиться в органы военного управления с соответствующим заявлением и документами.

Кроме того, детям УБД принадлежит право на обеспечение в первую очередь путевками в детские учреждения оздоровления и отдыха.

Эта льгота предоставляется за счет государственного или местного бюджета, средств предприятий, учреждений и организаций, профессиональных союзов и фондов, добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не запрещенных законодательством.

Заявление на получение льготы подается в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Ранее мы рассказывали, какие льготы в общественном транспорте действуют для УБД.

Также узнавайте, какие преференции дает медаль УБД.

ВСУ военные льготы УБД социальная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации