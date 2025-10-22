Видео
Покупает каждый — какой популярный продукт подорожал в магазинах

Покупает каждый — какой популярный продукт подорожал в магазинах

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 21:22
обновлено: 21:22
Магазины переписали цены на соль — сколько теперь стоит килограмм
Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE

Средняя цена на пищевую соль в украинских магазинах растет в октябре. Если сравнивать с сентябрем, то цена важного ингредиента для всех продуктов выросла почти на две гривны.

Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.

Читайте также:

Цены на соль

Если обратить внимание на график среднемесячных цен, цены на соль медленно, но уверенно растут на протяжении последних двух лет. Так, в начале 2023 года килограмм пищевой морской соли стоил от 28 до 30 гривен, но уже в начале 2024 года цена выросла до 36 гривен.

null
Как менялись цены на соль с 2023 года. Скриншот: Минфин

Цены продолжали расти и в 2025 году. В октябре они достигли показателя в 40 гривен за килограмм соли. То есть, за два года соль подорожала почти на 10 гривен.

Сколько стоит соль в октябре

Как свидетельствуют данные на портале Минфин, соль по состоянию на 22 октября в украинских магазинах стоит:

  • в Auchan — 35 гривен за килограмм;
  • в Megamarket — 39,9 гривны за килограмм.

А в Novus покупателям предлагают килограмм соли за 42,99 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, что по итогам сентября население начало платить больше за яйца и мясо. Так, десяток яиц теперь стоит 54,2 гривны — это на 53% больше, чем год назад. В то же время свинина подорожала на 38%, куриное филе — на 35%, а тушки курицы — на 30%.

Недавно мы писали о подорожании других важных продуктов питания. Например, помидоры в октябре стоят от 75 до 105 гривен за килограмм. Ранее также сообщалось, что на одном из древнейших месторождений соли возобновят добычу. Оно расположено в Калушском районе Ивано-Франковской области.

деньги цены в Украине цены соль стоимость
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
