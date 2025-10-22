Магазины переписали цены на соль — сколько теперь стоит килограмм

Покупает каждый — какой популярный продукт подорожал в магазинах
Средняя цена на пищевую соль в украинских магазинах растет в октябре. Если сравнивать с сентябрем, то цена важного ингредиента для всех продуктов выросла почти на две гривны.
Об этом свидетельствуют данные на портале Минфин.
Цены на соль
Если обратить внимание на график среднемесячных цен, цены на соль медленно, но уверенно растут на протяжении последних двух лет. Так, в начале 2023 года килограмм пищевой морской соли стоил от 28 до 30 гривен, но уже в начале 2024 года цена выросла до 36 гривен.
Цены продолжали расти и в 2025 году. В октябре они достигли показателя в 40 гривен за килограмм соли. То есть, за два года соль подорожала почти на 10 гривен.
Сколько стоит соль в октябре
Как свидетельствуют данные на портале Минфин, соль по состоянию на 22 октября в украинских магазинах стоит:
- в Auchan — 35 гривен за килограмм;
- в Megamarket — 39,9 гривны за килограмм.
А в Novus покупателям предлагают килограмм соли за 42,99 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, что по итогам сентября население начало платить больше за яйца и мясо. Так, десяток яиц теперь стоит 54,2 гривны — это на 53% больше, чем год назад. В то же время свинина подорожала на 38%, куриное филе — на 35%, а тушки курицы — на 30%.
Недавно мы писали о подорожании других важных продуктов питания. Например, помидоры в октябре стоят от 75 до 105 гривен за килограмм. Ранее также сообщалось, что на одном из древнейших месторождений соли возобновят добычу. Оно расположено в Калушском районе Ивано-Франковской области.
