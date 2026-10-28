Человек с деньгами у терминала. Фото: Новини.LIVE

В Украине можно пополнять банковские карты наличными через терминалы самообслуживания, однако максимальная сумма зависит от условий конкретного сервиса. Например, в сети EasyPay без авторизации можно внести до 5 000 гривен в сутки, а после подтверждения личности лимит для соответствующих услуг увеличивается до 30 000 гривен. В то же время банки устанавливают собственные ограничения на такие операции.

Об этом сообщил онлайн-ресурс "24Финансы", передают Новини.LIVE.

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Какие лимиты действуют при пополнении карты через терминал

В Украине нет единого максимального лимита на пополнение банковских карт наличными через терминалы. Допустимая сумма зависит от платежной сети, банка, на карту которого поступают деньги, и способа подтверждения личности клиента.

Национальный банк Украины разрешает поставщикам платежных услуг устанавливать собственные ограничения на проведение операций.

Например, в сети EasyPay стандартный лимит на пополнение карт составляет до 5 000 грн в сутки. После прохождения авторизации через EasyID для соответствующих карточных сервисов его можно увеличить до 30 000 грн в сутки.

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Аналогичные условия действуют для карт Ощадбанка, которые пополняются через терминалы EasyPay. Без подтверждения личности можно внести до 5 000 грн в сутки, а после авторизации через EasyID — до 30 000 грн в сутки. Для авторизованных клиентов также установлен месячный лимит в 350 000 грн.

Однако ограничения могут различаться в зависимости от банка и конкретного сервиса. Поэтому перед внесением крупной суммы стоит проверить доступный лимит на экране терминала или на официальном сайте банка.

Важно также различать ограничения на одну операцию, в сутки и в месяц. Например, даже если терминал позволяет внести определенную сумму за одну транзакцию, общий объем пополнений за день может быть ограничен отдельными правилами.

Нужно ли подтверждать личность при пополнении карты

С 26 июня 2026 года действуют дополнительные требования к подтверждению операций по внесению наличных через платежные терминалы. В зависимости от способа проведения платежа клиенту может потребоваться указать номер мобильного телефона и подтвердить операцию одноразовым кодом, полученным в SMS или по телефону.

В то же время для отдельных операций предусмотрены исключения. В частности, они могут касаться пополнения собственного счета при определенных условиях.

Конкретные требования зависят от типа платежа и технических возможностей терминала.

Поэтому перед внесением средств стоит проверить, требуется ли подтверждение личности именно для выбранной операции. Авторизация в некоторых сервисах также позволяет увеличить доступную сумму пополнения.

Какие ограничения действуют при пополнении карты monobank

Для клиентов monobank доступны различные лимиты в зависимости от способа пополнения.

В частности, для пополнения карты через NFC в терминалах monobank установлен лимит до 400 000 грн в месяц. Для других способов пополнения через терминалы банка действует ограничение до 5 000 грн в сутки.

Пополнение карт monobank через собственные терминалы банка осуществляется без комиссии. Для счетов физических лиц — предпринимателей (ФЛП) предусмотрена комиссия в размере 0,5%.

Перед проведением операции следует проверить актуальные условия, поскольку доступный лимит может зависеть от способа пополнения и типа счета.

Как пополнить карту через терминал ПриватБанка

Клиенты ПриватБанка могут вносить наличные на свою или чужую карту через терминалы самообслуживания. Для проведения операции можно воспользоваться банковской картой, номером телефона или QR-кодом.

После внесения средств терминал позволяет получить бумажную или электронную квитанцию. Ее следует сохранить до момента зачисления денег на счет.

Перед пополнением крупной суммы необходимо проверить действующие ограничения для конкретной операции. Они могут различаться в зависимости от способа идентификации клиента и установленных банком правил.

Что нужно учесть при внесении крупной суммы

Если необходимо внести на банковскую карту значительную сумму наличных, сначала следует проверить лимиты банка и платежной сети. При необходимости можно пройти авторизацию, если она предусмотрена сервисом и позволяет увеличить доступную сумму.

После внесения средств необходимо сохранить квитанцию и проверить зачисление денег на счет.

Также стоит учитывать требования финансового мониторинга. Если операция требует дополнительной проверки, банк может попросить клиента предоставить документы или объяснения относительно происхождения средств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько денег можно снять с зарплатной карты. Отдельные ограничения могут действовать в зависимости от типа карты, настроек счета, требований безопасности и технических возможностей банкомата. Поэтому перед снятием крупной суммы стоит проверить доступные лимиты в мобильном приложении банка.

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