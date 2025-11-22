Пенсии в Украине — три важных инструмента для увеличения будущих сумм

Люди пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

В Украине гражданам доступны три важных инструмента, которые позволят рассчитывать на повышенный размер пенсионных выплат на будущем заслуженном отдыхе. Зная определенные нормы законодательства, можно увеличить индивидуальные показатели и размеры пенсий.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как увеличить размер будущей пенсии

Украинские пенсионные правила позволяют гражданам самостоятельно выбирать месяцы, во время которых получали заработную плату. Благодаря такой возможности можно исключать из расчета размера пенсии периоды, когда зарплата была на низком уровне или вообще ее не было, а также засчитывать более выгодный доход до 2000 года.

Знание этих прав позволит повысить индивидуальные коэффициенты и размер пенсии.

Инструмент №1: Избавление от "плохих" месяцев

Нормы позволяют убирать из общего страхового стажа:

срок до 60 календарных месяцев подряд (до пяти лет);

исключать время, которое вместе не превышает 10% от общего стажа.

Индивидуальный коэффициент за каждый месяц доступен в собственном е-кабинете Пенсионного фонда. Благодаря такой информации можно определить, в какие месяцы были самые низкие показатели зарплаты. Далее можно попросить ПФУ их не принимать во внимание, благодаря чему возрастет средняя заработная плата.

Инструмент №2: Избавление от "нулевых" периодов

Также можно убрать из своих показателей периоды, когда либо не было зарплаты, либо были минимальные выплаты. Речь идет о периодах, на которые приходились:

срочная военная служба;

время обучения до 2004 года;

период ухода за людьми с инвалидностью первой группы/несовершеннолетним ребенком с инвалидностью;

время декретного отпуска по уходу за ребенком до трех лет;

период, связанный с пандемией коронавируса и войной.

Это позволит автоматически увеличить показатель средней зарплаты для пенсии.

Инструмент № 3. Взять показатели зарплаты до 2000 года

Кроме того, можно попросить Пенсионный фонд включить показатели зарплаты до 1 июля 2000 года. Для этого следует подать соответствующую справку о зарплате за любые 60 календарных месяцев подряд до указанной даты. Речь идет о ситуациях, когда в такие периоды был самый высокий заработок.

Кто сможет выйти на пенсию по возрасту до конца года

В 2025 году в Украине действуют ужесточенные требования к страховому стажу для оформления пенсии по возрасту. По нормам, прописанным в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", воспользоваться правом выйти на пенсию по возрасту до конца года смогут такие граждане:

если достигли 60 лет, минимум 32 года стажа;

если достигли 63 лет, необходимо иметь от 22 до 32 лет стажа;

если достигли 65 лет, нужно иметь от 15 до 22 лет стажа.

