Доллар упал в 2025 — что ждет валюту в 2026 году

Американский доллар начал 2026 год ослабленным. За прошлый год доллар показал самое большое годовое падение за 8 лет.

Теперь трейдеры буквально замерли в ожидании новых макроданных и решений центральных банков, пишет Reuters.

Что произошло с долларом за 2025 год

В прошлом году он серьезно сдал позиции. Индекс доллара DXY упал на 9,4%. А вот евро, наоборот, укрепился более чем на 13% и завершил год вблизи уровня 1,17 доллара. Фунт стерлингов прибавил почти 8%, закрепившись выше 1,34 доллара.

Почему доллар слабеет

Аналитики сходятся на нескольких ключевых причинах. Во-первых, постепенно исчезает преимущество США по процентным ставкам — разница между американскими ставками и ставками в других развитых экономиках сокращается.

Во-вторых, на рынок давит политическая неопределенность. Уже в мае 2026 года завершается каденция председателя ФРС Джерома Пауэлла, и инвесторы не понимают, какой будет дальнейшая монетарная политика.

Третий фактор — фискальные риски. Рост бюджетного дефицита США и разговоры о новых торговых войнах заставляют капитал искать альтернативы доллару.

2026 год и фактор Трампа

Главная интрига нового года — кто возглавит Федеральную резервную систему США. Рынки ожидают, что Дональд Трамп может сделать ставку на более мягкого кандидата, готового активнее снижать ставки.

Сейчас трейдеры закладывают как минимум два снижения ставки в 2026 году, хотя сама ФРС официально говорит только об одном. Именно эта разница ожиданий и создает нервозность на валютном рынке.

Йена выбивается из общей картины

Пока большинство мировых валют укреплялись, японская иена, как и доллар, осталась слабым звеном. За 2025 год она прибавила менее 1% и сейчас торгуется вблизи уровня 156,8 за доллар.

Это почти 10-месячный минимум, из-за чего в Японии снова заговорили о возможных валютных интервенциях, если давление на иену усилится.

