Операция в Венесуэле подтолкнула курс доллара — чего ждать

Операция в Венесуэле подтолкнула курс доллара — чего ждать

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 16:25
Американский доллар прыгнул вверх из-за заявлений Трампа и Венесуэлы
Доллары в кошельке. Фото: Новости.LIVE

Доллар начал неделю с резкого укрепления. На рынках снова сработал старый сценарий, когда при росте геополитического напряжения в мире деньги убегают в "тихую гавань".

Толчком стала операция США в Венесуэле и арест Николаса Мадуро. Инвесторы быстро переориентировались на американскую валюту, скупая ее как защитный актив, сообщает Bloomberg.

Рынки нервничают и уходят в доллар

Реакция финансовых рынков была почти мгновенной. Спотовый индекс доллара прибавил около 0,3% и поднялся до максимума за последние две недели, с 22 декабря.

А вот другие валюты сразу оказались под давлением. Мексиканский песо за день просел примерно на 0,7%, евро потерял около 0,3%. Даже доходность казначейских облигаций США немного снизилась, так как инвесторы скупали их вместе с долларом.

Доллар следит за Венесуэлой и заявлениями Трампа

Ключевым фактором стала неопределенность вокруг Венесуэлы и заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что США намерены "управлять" процессами в стране.

Для валютных рынков это означает, что риск вырос, а правила игры могут измениться очень быстро. В таких условиях трейдеры традиционно сокращают позиции в рисковых активах и перекладываются в доллар.

Но и экономика никуда не исчезла с повестки дня. Уже на этой неделе рынок ждет важные американские отчеты — по инфляции и занятости вне сельского хозяйства.

Эти цифры могут либо поддержать нынешний рост доллара, либо, наоборот, охладить пыл покупателей. Поэтому нынешнее укрепление — пока скорее реакция на страх, чем на фундамент.

Почему инвесторы снова отдают предпочтение доллару

Всегда, когда в мире появляются риски - войны, перевороты, санкции или резкие политические решения — большие деньги ищут защиту. Инвесторы выходят из акций и валют "слабых" стран, и всего, что может резко упасть.

Вместо этого покупают наличный доллар и американские гособлигации. Даже если события происходят далеко от США, спрос на доллар автоматически растет вместе с его курсом.

Напомним, ранее мы сообщали, какие купюры доллара и евро конфискуют сразу в обменном пункте.

Также узнайте, что будет с курсом доллара в 2026 году и чего ждать украинцам.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
