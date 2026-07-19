Сколько приносит 30 соток земли: фермеры продемонстрировали результат и поделились опытом

Комбайн на поле, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Не у всех есть десятки гектаров земли, но даже на 30 сотках можно выращивать зерновые. Украинская супружеская пара показала, какой урожай удалось собрать с 30 соток, а также подсчитала все расходы — от семян до работы комбайна.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост украинских фермеров в Instagram.

После неудачного сезона с тыквами хозяева решили в этом году выбрать менее трудоемкую культуру. По их словам, в прошлом году они много работали, но заработок оказался небольшим, поэтому на этот раз засеяли участок пшеницей.

Для посева использовали семена немецкой селекции. Посевной материал на 30 соток стоил 1000 гривен. Перед жатвой несколько раз проверяли влажность зерна. Собирать урожай начали только тогда, когда показатель снизился до 14 %, ведь именно такая влажность считается подходящей для уборки.

Сколько стоило вырастить пшеницу

В общие расходы хозяева включили:

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посевной материал;

дискование;

гербициды;

работу комбайна;

доставку;

взвешивание зерна.

В итоге все расходы составили 6600 гривен.

Какой урожай удалось собрать

После уборки урожая взвесили полный бункер комбайна. С 30 соток удалось собрать 2070 килограммов пшеницы.

На момент жатвы в селе зерно принимали по 5000 гривен за тонну. По такой цене весь урожай можно было бы продать примерно за 10 тысяч гривен. После вычета всех расходов чистая прибыль составила бы около 3500 гривен.

Но продавать зерно хозяева не стали. Они решили использовать его для собственных нужд и отвезли пшеницу родителям на корм курам.

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