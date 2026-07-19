Скільки приносить 30 соток землі: фермери показали результат і поділилися досвідом

Комбайн на полі, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не всі мають десятки гектарів землі, але навіть на 30 сотках можна вирощувати зернові. Українське подружжя показало, скільки вдалося отримати з 30 соток, а також підрахувало всі витрати — від насіння до роботи комбайна.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис українських фермерів в Instagram.

Після невдалого сезону з гарбузами господарі вирішили цього року обрати не таку трудомістку культуру. За їхніми словами, минулого року вони багато працювали, але заробіток виявився невеликим, тому цього разу засіяли ділянку пшеницею.

Для посіву використали насіння німецької селекції. Посівний матеріал на 30 соток коштував 1000 гривень. Перед жнивами кілька разів перевіряли вологість зерна. Збирати врожай почали лише тоді, коли показник знизився до 14 %, бо саме така вологість вважається придатною для збирання.

Скільки коштувало виростити пшеницю

До загальних витрат господарі включили:

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посівний матеріал;

дискування;

гербіциди;

роботу комбайна;

доставку;

зважування зерна.

У підсумку всі витрати склали 6600 гривень.

Який урожай вдалося отримати

Після збирання врожаю повний бункер комбайна зважили. З 30 соток вдалося отримати 2070 кілограмів пшениці.

На момент жнив у селі зерно приймали по 5000 гривень за тонну. За такої ціни весь урожай можна було б продати приблизно за 10 тисяч гривень. Після відрахування всіх витрат чистий прибуток склав би близько 3500 гривень.

Але продавати зерно господарі не стали. Вони вирішили використати його для власних потреб і відвезли пшеницю батькам на корм курям.

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