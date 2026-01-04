Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ставки и чаевые — сколько зарабатывают официанты в Буковеле

Ставки и чаевые — сколько зарабатывают официанты в Буковеле

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 15:22
Сколько зарабатывают официанты в Буковеле — оклады и условия в новом сезоне
Официант принимает заказ. Фото: Freepik

Работа официантом на самом известном курорте Украины Буковель привлекает многих ожиданиями высоких окладов и щедрых чаевых, особенно зимой, когда начинается лыжный сезон. Однако реальный заработок зависит не только от потока туристов, но и от заведения, графика и многих других факторов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько реально заработать официанту в Буковеле.

Реклама
Читайте также:

Средняя зарплата официанта в Украине

Официант в Украине в начале 2026-го в среднем зарабатывает 25 000 грн в месяц, что на 19% больше, чем в январе прошлого года, как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua. Самые высокие зарплаты у официантов в Киеве — около 37 500 грн. В остальных городах за эту работу платят в среднем так:

  • Одесса — 27 500 грн;
  • Львов — 26 400 грн;
  • Ужгород — 25 800 грн;
  • Днепр — 25 000 грн;
  • Черновцы — 23 500 грн;
  • Ивано-Франковск — 23 000 грн;
  • Харьков — 22 500 грн;
  • Винница — 22 000 грн;
  • Ровно — 22 000 грн;
  • Хмельницкий — 22 000 грн;
  • Черкассы — 22 000 грн;
  • Полтава — 21 500 грн;
  • Тернополь — 21 000 грн;
  • Луцк — 20 000 грн;
  • Запорожье — 19 500 грн;
  • Житомир — 19 000 грн;
  • Николаев — 17 500 грн;
  • Чернигов — 16 000 грн.

Самые низкие зарплаты у официантов в Кропивницком — 15 500 грн и Кривом Роге — 13 500 грн.

Сколько зарабатывают официанты в Буковеле

На популярном горнолыжном курорте, судя по вакансиям, официант может заработать гораздо больше среднего.

Самую высокую зарплату в январе 2026 года предлагают в гостинично-ресторанном комплексе HAY by Edem Family — 60 000-80 000 грн. Работникам компенсируют расходы на проезд в Буковель, а также обеспечивают комфортное проживание и трехразовое питание.

В гостинично-ресторанном комплексе Carparosa, ресторанах "Пламя" и "Pan Banosh", термальном комплексе Rikka Khust Thermal Resort официантам обещают заработок 35 000-45 000 и выше. В эту сумму входит ставка и чаевые.

В большинстве остальных вакансий указана зарплата от 25 000 до 35 000 грн, при этом почти все рестораны и отели ищут работников с опытом работы от 1 года.

Ранее мы рассказывали, сколько зарабатывают повара в Буковеле.

Также узнавайте, во сколько в этом году обойдется отдых с детьми на популярном горнолыжном курорте.

зарплаты работа Карпаты Буковель официант
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации