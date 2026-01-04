Сколько зарабатывают официанты в Буковеле — оклады и условия в новом сезоне

Официант принимает заказ. Фото: Freepik

Работа официантом на самом известном курорте Украины Буковель привлекает многих ожиданиями высоких окладов и щедрых чаевых, особенно зимой, когда начинается лыжный сезон. Однако реальный заработок зависит не только от потока туристов, но и от заведения, графика и многих других факторов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько реально заработать официанту в Буковеле.

Средняя зарплата официанта в Украине

Официант в Украине в начале 2026-го в среднем зарабатывает 25 000 грн в месяц, что на 19% больше, чем в январе прошлого года, как свидетельствуют данные сервиса поиска работы Work.ua. Самые высокие зарплаты у официантов в Киеве — около 37 500 грн. В остальных городах за эту работу платят в среднем так:

Одесса — 27 500 грн;

Львов — 26 400 грн;

Ужгород — 25 800 грн;

Днепр — 25 000 грн;

Черновцы — 23 500 грн;

Ивано-Франковск — 23 000 грн;

Харьков — 22 500 грн;

Винница — 22 000 грн;

Ровно — 22 000 грн;

Хмельницкий — 22 000 грн;

Черкассы — 22 000 грн;

Полтава — 21 500 грн;

Тернополь — 21 000 грн;

Луцк — 20 000 грн;

Запорожье — 19 500 грн;

Житомир — 19 000 грн;

Николаев — 17 500 грн;

Чернигов — 16 000 грн.

Самые низкие зарплаты у официантов в Кропивницком — 15 500 грн и Кривом Роге — 13 500 грн.

Сколько зарабатывают официанты в Буковеле

На популярном горнолыжном курорте, судя по вакансиям, официант может заработать гораздо больше среднего.

Самую высокую зарплату в январе 2026 года предлагают в гостинично-ресторанном комплексе HAY by Edem Family — 60 000-80 000 грн. Работникам компенсируют расходы на проезд в Буковель, а также обеспечивают комфортное проживание и трехразовое питание.

В гостинично-ресторанном комплексе Carparosa, ресторанах "Пламя" и "Pan Banosh", термальном комплексе Rikka Khust Thermal Resort официантам обещают заработок 35 000-45 000 и выше. В эту сумму входит ставка и чаевые.

В большинстве остальных вакансий указана зарплата от 25 000 до 35 000 грн, при этом почти все рестораны и отели ищут работников с опытом работы от 1 года.

