Україна
Работа в мороз в Польше — при какой температуре можно не работать

Работа в мороз в Польше — при какой температуре можно не работать

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 12:29
Мороз в Польше — когда рабочий имеет право не работать
Человек идет в холодную погоду. Фото: Новини.LIVE

Сильные морозы в Польше снова подняли тему безопасности труда в холод. Польские законы четко указывают границы, при которых работодатель не имеет права требовать работы.

Эти правила записаны в Трудовом кодексе и нормах охраны труда, пишет In Poland.

Читайте также:

Температурные требования по виду работ

Польское законодательство делит труд на категории. Для легкой или офисной работы температура в помещении должна быть не ниже 18 °C. Поэтому 17 °C уже нарушение.

Для тяжелого физического труда, в цехах, на складах или производстве — минимум 14 °C. Если температура меньше, работодатель должен принять меры.

Когда закон позволяет отказаться от работы

Кстати, работник в Польше по своему желанию имеет право остановить работу, если условия создают реальную угрозу здоровью, а работодатель не устранил опасность. Это прямо записано в Трудовом кодексе Польши.

При этом, отказ работать из-за сильного холода в таких случаях не является нарушением дисциплины и не влечет за собой никаких взысканий.

Что должен делать работодатель в мороз

Когда работают на улице при температуре ниже 10 °C, работодатель обеспечивает горячими напитками. То же касается закрытых помещений, где холод вызван технологиями.

Более того, если рабочие работают в сложных условиях, а именно при низкой температуре, высокой влажности или значительной физической нагрузке, то им обязаны предоставить дополнительное питание.

Ранее мы писали о 13-й пенсии в Польше — кто получит дополнительную выплату в 2026 году.

Также мы сообщали, что Польша повысила цены на консульские сборы — узнайте новую стоимость услуг.

Польша работа трудовое право сотрудники работодатели
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
