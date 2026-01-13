Мороз в Польше — когда рабочий имеет право не работать

Работа в мороз в Польше — при какой температуре можно не работать
Сильные морозы в Польше снова подняли тему безопасности труда в холод. Польские законы четко указывают границы, при которых работодатель не имеет права требовать работы.
Эти правила записаны в Трудовом кодексе и нормах охраны труда, пишет In Poland.
Температурные требования по виду работ
Польское законодательство делит труд на категории. Для легкой или офисной работы температура в помещении должна быть не ниже 18 °C. Поэтому 17 °C уже нарушение.
Для тяжелого физического труда, в цехах, на складах или производстве — минимум 14 °C. Если температура меньше, работодатель должен принять меры.
Когда закон позволяет отказаться от работы
Кстати, работник в Польше по своему желанию имеет право остановить работу, если условия создают реальную угрозу здоровью, а работодатель не устранил опасность. Это прямо записано в Трудовом кодексе Польши.
При этом, отказ работать из-за сильного холода в таких случаях не является нарушением дисциплины и не влечет за собой никаких взысканий.
Что должен делать работодатель в мороз
Когда работают на улице при температуре ниже 10 °C, работодатель обеспечивает горячими напитками. То же касается закрытых помещений, где холод вызван технологиями.
Более того, если рабочие работают в сложных условиях, а именно при низкой температуре, высокой влажности или значительной физической нагрузке, то им обязаны предоставить дополнительное питание.
