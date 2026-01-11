Зарплаты в Буковеле — сколько предлагают администраторам отелей и ресторанов

Администраторы отеля на рецепции. Фото: Freepik

На популярном украинском курорте Буковель ежегодно принимают туристов несколько сотен отелей и шале. И первыми встречают гостей приветливые администраторы, которые тоже приезжают сюда работать из разных уголков Украины.

Новини.LIVE выясняли, выгодно ли работать администратором в Буковеле и на какую зарплату можно рассчитывать.

За прошлый год зарплаты администраторов выросли на 22% и средний показатель в январе 2026 года составляет 22 500 грн. Такие данные содержатся на сервисе поиска работы Work.ua.

Однако спрос на эту профессию существенно сократился, даже несмотря на разгар горнолыжного сезона, когда обычно число вакансий по запросам "Администратор гостинично-ресторанного комплекса" или "Менеджер отеля" и т.д. существенно возрастает. Сейчас их на 14% меньше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.

Какие зарплаты предлагают администраторам на Буковеле

Судя по вакансиям на портале, администратор отеля на популярном курорте Карпат может зарабатывать до 50 000 грн в месяц. Но это при полной занятости по графику с 7:30 до 22:00. Кроме работы с гостями отеля, кандидат должен быть готовым осуществлять контроль закупок и организовывать работу команды. Питание и жилье предоставляется, однако не указано, будет ли это полностью бесплатным.

До 40 000 грн предлагают администраторам ресторана на Буковеле. От кандидата требуется знание кассовых операций и стандартов гостеприимства, умение решать конфликтные ситуации и быстро принимать решения, лидерские качества и готовность работать в динамичной среде. В его обязанности будет входить встреча и посадка гостей, ведение кассы и ежедневная отчетность.

Администратору СПА-салона на курорте готовы платить до 30 000 грн в месяц или 1 000 грн за смену. За такую сумму он должен информировать гостей об услугах, которые предоставляются в салоне, поддерживать чистоту и порядок зоны СПА, открывать и закрывать смену бара.

Есть на сервисе и вакансии администраторов с зарплатами менее 20 000 грн, однако как правило такую сумму предлагают за посменный график 10/10 или 5/2.

Какие профессии теряют популярность в Украине

Многие профессии, которые еще несколько лет назад пользовались стабильно высоким спросом, сейчас постепенно теряют интерес со стороны работодателей, рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансовый консультант Иван Осипенко. В частности, по его словам, речь идет о:

офисных работниках (секретарях, офис-менеджерах, делопроизводителях);

кассирах и продавцах супермаркетов;

банковских работниках (кассирах, операторах, кредитных консультантах);

печатниках, верстальщиках, журналистах печатных изданий;

телефонных операторах;

курьерах стационарных служб доставки;

туроператорах классических агентств;

операторах производственных линий без высокой квалификации.

В то же время на профессии, имеющие сложные, креативные или технические составляющие, спрос, наоборот, растет.

"Специалисты по цифровым навыкам, ИТ-сферы, логистики, технического обслуживания, медицинской сферы и инженерии остаются более востребованными. Специалисты из тех профессий, которые теряют интерес, могут воспользоваться программами переквалификации и обучения, чтобы адаптироваться к изменениям на рынке труда", — отметил Осипенко.

Финансовый консультант считает, что это поможет снизить риски безработицы и перейти к специальностям с более стабильным спросом.

