Мужчина достает наличные из конверта. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут хранить дома любую сумму наличных — законодательство не устанавливает максимального предела для таких сбережений. Однако при внесении денег на банковский счет или проведении крупных переводов финансовое учреждение может поинтересоваться их происхождением. При этом существует пороговая сумма для отдельных финансовых операций при определенных законом условиях.

Об этом сообщило онлайн-издание MC: Money & Career, передают Новини.LIVE.

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Существуют ли ограничения на сумму наличных денег дома

В Украине нет законодательно установленного лимита на наличные деньги, которые физическое лицо может хранить в собственном жилище. Не нужно сообщать государственным органам о своих сбережениях только потому, что они находятся дома, даже если речь идет о значительной сумме.

В то же время следует различать хранение денег и финансовые операции. Правила финансового мониторинга применяются к операциям со средствами, которые проверяют банки и другие финансовые учреждения. Сам факт хранения большой суммы наличных не является нарушением.

Что означает порог в 400 тысяч гривен

Сумма в 400 тыс. грн упоминается в законодательстве о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Однако это не ограничение на домашние сбережения и не универсальный порог, после которого человек должен автоматически отчитываться о происхождении всех денег.

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Этот порог касается финансовых операций, соответствующих установленным законом критериям. В частности, значение могут иметь признаки риска, связанные с участниками операции или странами, с которыми она связана.

При этом банк может заинтересоваться транзакцией и на меньшую сумму, если она имеет признаки подозрительной. Поэтому ориентироваться исключительно на порог в 400 тыс. грн не стоит.

Когда банк может потребовать объяснений относительно денег

Вопрос о происхождении средств может возникнуть при различных финансовых операциях. Чаще всего это происходит, когда клиент:

вносит значительную сумму наличных на банковский счет;

осуществляет крупный денежный перевод;

осуществляет операцию, требующую дополнительной проверки в соответствии с правилами финансового мониторинга.

Банк оценивает не только размер транзакции, но и характер операции, сведения о клиенте и соответствие платежа его обычной финансовой активности.

Например, если человек обычно получает зарплату в размере 30 тыс. грн в месяц, а затем вносит на счет миллион гривен наличными, финансовое учреждение может попросить объяснить происхождение этой суммы и предоставить подтверждающие документы.

Какие документы подтвердят происхождение сбережений

Чтобы объяснить банку источник средств, можно предоставить документы, подтверждающие получение соответствующего дохода или приобретение имущества.

В зависимости от обстоятельств это могут быть:

справки о заработной плате и других доходах;

налоговые декларации;

договоры купли-продажи недвижимости или автомобиля;

свидетельство о праве на наследство;

договор дарения;

кредитный договор.

Конкретный перечень зависит от происхождения денег и характера финансовой операции. Если человек длительное время накапливал средства из зарплаты, предпринимательской деятельности или других законных доходов, стоит сохранять документы, которые помогут это подтвердить.

Такие доказательства могут упростить прохождение финансового мониторинга, если банк попросит объяснить источник сбережений.

Нужно ли платить налоги со сбережений, хранящихся дома

Финансовый мониторинг и налогообложение — это разные процедуры. Само по себе хранение наличных денег дома не создает отдельного налогового обязательства.

Однако это не означает, что все деньги, которыми человек располагает, автоматически освобождаются от налогообложения.

Если средства получены в качестве дохода, с которого по закону необходимо уплатить налоги, соответствующие обязательства сохраняются независимо от того, где человек хранит деньги.

Безопасно ли хранить крупные суммы наличных дома

Домашний запас наличных может пригодиться во время длительных отключений электроэнергии, перебоев со связью или временной недоступности банковских сервисов. В то же время хранение всех сбережений дома сопряжено с определенными рисками.

Во-первых, наличные можно потерять в результате кражи, пожара или других непредвиденных обстоятельств. Во-вторых, деньги постепенно обесцениваются из-за инфляции, если не приносят дохода.

Часть средств можно оставить дома в качестве резерва на непредвиденные ситуации, а остальные сбережения распределить между банковскими депозитами и другими финансовыми инструментами с учетом собственных потребностей и приемлемого уровня риска.

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