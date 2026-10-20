Мужчина вставляет карту в банкомат. Фото: Новини.LIVE

В прифронтовых районах доступ к банковским услугам может быть ограничен из-за боевых действий, перебоев с электроснабжением или отсутствия работающих отделений. Однако даже в таких условиях военнослужащие и гражданские лица могут воспользоваться несколькими способами получения наличных. Стоит знать, где снять деньги вблизи линии фронта, как работают мобильные отделения банков и сколько наличных можно получить в кассе магазина, аптеки или АЗС.

О доступных способах получения наличных в прифронтовых регионах рассказали на онлайн-платформе "Гаразд", передают Новини.LIVE.

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Где снять наличные в прифронтовых районах

Даже вблизи зоны боевых действий могут работать отдельные банкоматы и банковские отделения. В то же время их доступность зависит от ситуации с безопасностью, электроснабжения и возможности пополнять запасы наличных.

Перед снятием денег в банкомате стоит проверить, работает ли устройство и есть ли в нем средства. Если вы пользуетесь картой другого банка, заранее уточните возможную комиссию.

Также важно соблюдать правила безопасности: выбирать места, где пребывание не создает дополнительных рисков, и снимать только необходимую сумму.

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Если поблизости есть открытое банковское отделение, получить деньги можно через кассу. Для этого могут понадобиться паспорт гражданина Украины или ID-карта, военный билет — в зависимости от требований банка, а также платежная карта или другие данные для идентификации клиента.

Как работает сеть POWER BANKING

Еще один способ получить наличные — воспользоваться дежурными отделениями сети POWER BANKING. Это совместная инициатива Национального банка Украины и украинских банков, призванная поддерживать доступность банковских услуг даже во время длительных перебоев с электроснабжением.

В рамках этой сети действует так называемый банкоматный национальный роуминг. Он позволяет клиентам снимать наличные с карт разных банков в банкоматах банков-участников на определённых условиях.

В среднем можно снять около 10–20 тысяч гривен за операцию или сутки. Однако фактическая сумма зависит от установленных банком лимитов, наличия денег в банкомате и условий обслуживания конкретной карты.

Как получить наличные через мобильные отделения Ощадбанка

В районах, где стационарные банковские отделения не работают или отсутствуют, финансовые услуги могут предоставлять мобильные отделения АО "Ощадбанк".

Это специально оборудованные бронированные автомобили, предназначенные для работы в условиях повышенных рисков безопасности. Они помогают обеспечить доступ к банковским услугам для военнослужащих и жителей территорий, пострадавших от боевых действий.

В зависимости от имеющегося оборудования и организации работы мобильные отделения могут предоставлять следующие услуги:

снятие наличных;

пополнение счетов;

осуществление платежей;

получение пенсий и социальных выплат;

осуществление других доступных банковских операций.

Информацию о местах работы мобильных и стационарных отделений Ощадбанка следует проверять на официальном сайте учреждения. Маршруты и графики обслуживания могут меняться в зависимости от условий безопасности.

Как снять деньги на кассе магазина, аптеки или АЗС

Если поблизости нет доступного банкомата или банковского отделения, можно воспользоваться услугой "наличные на кассе". Она позволяет получить определенную сумму наличными при оплате покупки платежной картой в торговой точке, которая поддерживает эту услугу.

Услуга может быть доступна в супермаркетах, аптеках и на автозаправочных станциях. Обычно о ней сообщает информационная наклейка или плакат у кассы.

Согласно информации из исходного материала, сумма выдачи может достигать 6000 гривен за одну операцию. При этом конкретный лимит устанавливает торговое заведение, а возможность получить деньги зависит от наличия наличности и работоспособности платежного терминала.

Чтобы получить наличные на кассе, необходимо:

Сообщить кассиру, что вы хотите получить наличные вместе с оплатой покупки. Уточнить доступную сумму и сообщить, сколько денег нужно снять. Оплатить товар платежной картой или с помощью Google Pay или Apple Pay, если торговая точка поддерживает соответствующий способ оплаты. Выполнить необходимые действия на платежном терминале и подтвердить операцию, в частности ввести PIN-код, если этого требует процедура. Получите покупку, чек и выданные наличные.

Перед проведением операции следует уточнить, предоставляется ли данная услуга в конкретной торговой точке, какой действует лимит и предусмотрена ли комиссия.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую наличную валюту могут не принять в магазине. Кассир не должен отказывать покупателю только из-за потертости купюры, небольшого загрязнения или других незначительных следов использования. В то же время есть исключения — некоторые банкноты перестали быть платежным средством.

Также Новини.LIVE писали, какие лимиты на снятие наличных с кредитных карт действуют в Ощадбанке. Осенью продолжают действовать улучшенные условия по обновленной версии карты "Моя кредитная карта". Клиентам предлагают индивидуальные условия снятия денег.