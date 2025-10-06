Сколько стоит купить 1 тыс. долларов в Украине — курс в октябре

Доллары в конверте. Фото: УНИАН

Украинцы покупают валюту по разным причинам. Кто-то для путешествий за границу или для оплаты услуг. Еще некоторая часть людей занимается инвестициями, поэтому часто покупает доллары или евро для проведения финансовых операций.

Сайт Новини.LIVE решил узнать, сколько надо денег, чтобы купить 1 тысячу долларов.

Сколько стоит 1 тыс. долларов в Украине в октябре

Данные на сайте Минфин свидетельствуют, что по состоянию на 6 октября 2025 года для покупки 1 тысячи гривен нужно иметь более 40 тысяч гривен. Так, по среднему банковскому курсу 1 тыс. долларов стоить 41 025 гривен.

Покупка в обменниках обойдется дороже за 1 тыс. долларов здесь надо будет заплатить 41 247 гривен. А если брать во внимание курс Национального банка Украины, то покупка 1 тыс. долларов может обойтись в 41 276 гривен.

То есть, окончательная сумма может оказаться меньше или даже больше, ведь все зависит от того, в каком учреждении вы будете покупать валюту.

Что еще стоит знать

Напомним, с началом октября валютный рынок возвращается к ситуации, которая была в первой половине сентября. Причина: со второй половины месяца начался восходящий тренд ввиду решения Федеральной резервной системы США.

На заседании 17 сентября ФРС снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые с декабря 2024 года. Рынки отреагировали на это решение укреплением евро.

Официальный курс гривны к доллару также вырос в Украине. Однако в ближайшее время подобные сдвиги не предвидятся.

Ранее мы рассказывали о долларах, которые отказываются принимать в обменниках. Речь идет об американской валюте давних лет эмиссии. Узнавайте также, сколько будет стоить купюра 100 долларов.