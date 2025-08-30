Видео
Главная Финансы УБД и пенсии — какие условия назначения будут действовать осенью

УБД и пенсии — какие условия назначения будут действовать осенью

Дата публикации 30 августа 2025 19:05
Пенсии для участников боевых действий — как будут назначать с осени
Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Во время полномасштабной войны с РФ украинские военнослужащие и ветераны начали получать дополнительные льготы от государства. Например, в сентябре 2025 года участники боевых действий (УБД), если будут выходить на пенсию, будут получать увеличенные выплаты от государства.

Какую пенсию будут иметь УБД в сентябре

Для каждого участника боевых действий пенсию рассчитывают индивидуально. Она зависит от:

  • продолжительности приобретенного страхового стажа (или выслуги лет для профессиональных военных);
  • размера денежного обеспечения, с которого были уплачены страховые взносы;
  • наличия и группы инвалидности (если есть).

В статье 13 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" отмечается, что граждане с полной выслугой лет (25 лет для мужчин/20 лет для женщин), могут получить пенсию в 65% от денежного обеспечения, плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги (но не более 70% от соответствующих сумм денежного обеспечения).

Если приобретенного стажа хватает, но не хватает выслуги, тогда ставка снизится до 50% денежного обеспечения. Но УБД еще добавят по 1% за каждый последующий год.

Заметим также, что участникам боевых действий гарантируют минимальный размер пенсионных выплат. Так, осенью 2025 года — это 210% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Речь идет о сумме в 4,9 тысячи гривен.

Какие документы нужны УБД для оформления пенсии

Участники боевых действий при оформлении пенсионных выплат подают оригиналы документов, а именно:

  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • трудовая книжка или документы о стаже (о прохождении воинской службы);
  • справку о денежном обеспечении до декабря 2016 года (если нет данных о заработной плате в Реестре застрахованных лиц);
  • удостоверение участника боевых действий;
  • справку о непосредственном участии человека в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины;
  • фото — чтобы получить пенсионное удостоверение.

Заявление о назначении пенсии УБД подает на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Его также можно подать лично в любом сервисном центре ПФУ.

Напомним, что УБД могут получить упрощенный доступ к государственной службе. Так, для ветеранов отменят обязательное собеседование. Узнавайте также, какими жилищными льготами пользуются УБД.

