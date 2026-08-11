Цены вырастут на 10% из-за логистики: украинцев предупредили о подорожании некоторых товаров

Пожилая женщина в магазине. Фото: УНИАН

Украинские товары могут подорожать на прилавках магазинов, если из-за изменений в логистике их придется везти по более длинным маршрутам. В ближайшее время возможно повышение цен как минимум на 3%, а в отдельных случаях — до 10%.

Об этом сообщил экономист и бывший советник президента Олег Устенко в эфире Вечер.LIVE.

Дополнительные 100 км могут увеличить цену до 5%

Устенко объясняет, что даже относительно небольшое увеличение маршрута создает дополнительные расходы на перевозку.

"Если добавляется еще, скажем, 100 километров к любой продукции, то мы должны ожидать дополнительного увеличения расходов на уровне плюс 2–3–5 процентов", — говорит он.

Именно эти расходы, по его оценке, в конечном итоге могут отразиться на стоимости товаров в магазинах.

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"Минимальное повышение цен на полках магазинов и супермаркетов составит 3 процента, ну а максимально оно может доходить и до 10 процентов", — отметил экономист.

Какие товары подвергаются наибольшему риску

В то же время Устенко подчеркивает, что речь идет далеко не обо всех товарах. Часть продукции можно будет доставлять напрямую в магазины, минуя логистические центры. В таком случае дополнительные расходы могут быть минимальными.

Но если маршруты придется существенно менять, ситуация будет иной.

"Одно дело — завозить товары в супермаркет вместо киевского логистического центра откуда-то из Житомира, а другое дело, если придется завозить из Львова или, например, из Ужгорода — тогда цифры будут совсем другими", — пояснил эксперт.

По словам экономиста, в таком случае логистическое расстояние может увеличиться в несколько раз, а вместе с ним — и расходы на доставку.

Подорожают не все товары

При этом говорить об общем росте цен на всю продукцию, по словам Устенко, пока неправильно.

"Мы же с вами говорим об очень ограниченной номенклатуре продукции, это не означает, что по всем группам должно произойти такое ценообразование".

То есть конечная цена будет зависеть от конкретного товара, его маршрута и возможностей компании перестроить доставку. Если продукцию удастся доставлять без длительного объезда логистических центров, дополнительного существенного подорожания может и не произойти.

"Какая-то там группа продукции, которая появляется на полках, может по-прежнему завозиться, минуя логистический центр, как это делалось раньше", — отметил эксперт.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинские покупатели имеют право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике. Если в чеке оказалась другая сумма, потребитель может обратиться к администрации магазина и подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

Также Новини.LIVE писали, что популярная европейская сеть Pepco готовится выйти на украинский рынок. Первые магазины планируют открыть в Киеве, Черновцах, Мукачево и Тернополе, а компания уже начала набирать сотрудников.