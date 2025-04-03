Сортировка мусора за рубежом — какие штрафы предусмотрены в странах ЕС

Человек выбрасывает мусор в контейнер. Фото: Reuters

Сортировка мусора означает, что разные виды отходов собираются, а затем утилизируются или перерабатываются отдельно друг от друга. В Европе к этому процессу приобщены сами потребители. Так, все домохозяйства самостоятельно сортируют отходы, которые производят, а затем выбрасывают его в разные баки. За нарушение правил предусмотрены штрафы.

Тем временем корреспонденты программы Киевское время на Youtube-канале Новини.LIVE рассказали, как в европейских странах уделяют внимание сортировке мусора.

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Испания

Испанцы обязаны распределять мусор на категории, а именно:

органические отходы;

стекло;

бумага;

пластик;

металлы.

Муниципалитеты могут оштрафовать жителей, которые не придерживаются сортировки. Штрафы начинаются от 2 тыс. евро и достигают 100 тыс. евро.

При этом в стране есть много вызовов по сортировке мусора. Согласно статистике, только 30% отходов отправляются на переработку — это более низкий показатель, чем в Европе.

Франция

Во Франции к сортировке мусора относятся очень ответственно. Например, детей этому учат в школах еще с 1-го класса. Как правило, мусор сортируют и выбрасывают в баки соответствующего цвета:

в желтые то, что можно переработать — картон, металл, пластик и бумагу;

в коричневые — бытовые отходы;

стекло нужно самостоятельно вывозить в баки зеленого цвета. Они есть фактически в каждой коммуне.

За нарушение правил сортировки мусора предполагается сначала предупреждение, во время которого людям объясняют, что именно было не так отсортировано. А дальше — штраф в размере 35 евро, который нужно оплатить за 45 дней. Иначе придется заплатить уже 75 евро.

Также, если постоянно оставлять баки с бытовыми отходами на улице в непредназначенные для этого дни, тогда нарушителя ждет штраф в 750 евро.

Польша

В стране действует обязательная сортировка мусора на пять категорий:

бумага;

пластик;

стекло;

металлы;

биоотходы и смешанные отходы.

Стоимость вывоза мусора зависит от города. Например, в Варшаве тариф снижен до 60 злотых (600 грн) для многоквартирных домов.

В 2025 году в стране ввели новые правила: текстильные изделия, включая одежду и полотенца, нужно сдавать в специальные пункты сбора. За нарушение предусмотрены штрафы до 500 злотых (более 5 тыс. грн).

США

Сортировать мусор в США довольно просто: есть компост, который собирают в темно-зеленые бачки, и есть вторичное сырье (бумага, стекло и пластик), которое собирают в синие бачки. Если перепутаете бачки, то мусор могут не вывозить у вас из-под дома, особенно если живете в частном секторе.

Если говорить о штрафах за несортировку мусора, то все зависит:

от того, как часто вы нарушаете правила;

от города.

Так, штрафы колеблются от 25 долларов единовременно.

Ранее сообщалось, что коммунальные предприятия в Украине планируют отдать частным предпринимателям. Изменения приведут к тому, что украинцы будут платить больше за вывоз твердых бытовых отходов.

Также мы рассказывали, что вблизи Николаева построят комплекс по сортировке бытовых отходов. Ожидается, что на нем будут перерабатывать до 70% городского мусора.