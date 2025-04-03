Сортування сміття за кордоном — які штрафи передбачені в країнах ЄС

Людина викидує сміття в контейнер. Фото: Reuters

Сортування сміття означає, що різні види відходів збираються, а потім утилізуються або переробляються окремо один від одного. У Європі до цього процесу долучені самі споживачі. Так, усі домогосподарства самостійно сортують відходи, які продукують, а потім викидують його у різні баки. За порушення правил передбачені штрафи.

Тим часом кореспонденти програми Київський час на Youtube-каналі Новини.LIVE розповіли, як у європейських країнах приділяють увагу сортуванню сміття.

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Іспанія

Іспанці зобов'язані розподіляти сміття на категорії, а саме:

органічні відходи;

скло;

папір;

пластик;

метали.

Муніципалітети можуть оштрафувати мешканців, які не дотримуються сортування. Штрафи починаються від 2 тис. євро й сягають 100 тис. євро.

При цьому в країні є багато викликів щодо сортування сміття. Згідно зі статистикою, лише 30% відходів відправляються на перероблення — це нижчий показник, ніж у Європі.

Франція

У Франції до сортування сміття ставляться дуже відповідально. Наприклад, дітей цьому навчають у школах ще з 1 класу. Як правило, сміття сортують та викидають до баків відповідного кольору:

до жовтих те, що можна переробити — картон, метал, пластик та папір;

до коричневих — побутові відходи;

скло потрібно самостійно вивозити до баків зеленого кольору. Вони є фактично у кожній комуні.

За порушення правил сортування сміття передбачається спочатку попередження, під час якого людям пояснюють, що саме було не так відсортовано. А далі — штраф у розмірі 35 євро, який потрібно сплатити за 45 днів. Інакше доведеться заплатити вже 75 євро.

Також, якщо постійно залишати баки з побутовими відходами на вулиці в непризначені для цього дні, тоді на порушника чекає штраф у 750 євро.

Польща

В країні діє обов'язкове сортування сміття на п'ять категорій:

папір;

пластик;

скло;

метали;

біовідходи та змішані відходи.

Вартість вивезення сміття залежить від міста. Наприклад, у Варшаві тариф знижено до 60 злотих (600 грн) для багатоквартирних будинків.

У 2025 році в країні запровадили нові правила: текстильні вироби, включаючи одяг та рушники, потрібно здавати в спеціальні пункти збору. За порушення передбачені штрафи до 500 злотих (понад 5 тис. грн).

США

Сортувати сміття у США досить просто: є компост, який збирають у темно-зелені бачки, і є вторинна сировина (папір, скло та пластик), яку збирають у сині бачки. Якщо сплутаєте бачки, то сміття можуть не вивозити у вас з-під будинку, особливо якщо живете у приватному секторі.

Якщо говорити про штрафи за несортування сміття, то усе залежить:

від того, як часто ви порушуєте правила;

від міста.

Так, штрафи коливаються від 25 доларів одноразово.

Раніше повідомлялося, що комунальні підприємства в Україні планують віддати приватним підприємцям. Зміни призведуть до того, що українці платитимуть більше за вивезення твердих побутових відходів.

Також ми розповідали, що поблизу Миколаєва збудують комплекс із сортування побутових відходів. Очікується, що на ньому перероблятимуть до 70% міського сміття.