Тарифи на комунальні послуги — що і чому подорожчає для українців

Сміттєвоз на сміттєзвалищі. Фото: УНІАН

В Україні можуть суттєво зрости тарифи на вивіз сміття, оскільки комунальні підприємства планують приватизувати. Відповідна умова передбачена у Проєкті Закону "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період".

Про це сказав в інтерв'ю журналісту Юрію Романенку експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко.

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Він пояснив, що якщо послуга з вивезення сміття опиниться у руках приватних компаній — це зробить її занадто дорогою для населення, тож більшість домогосподарств просто не зможуть її оплатити.

Експерт пояснив ситуацію в Україні на прикладі Німеччини. За його словами, жителі Мюнхена, які заробляють щомісяця 3,5 тис. євро, за вивіз сміття платять 10 євро (з кожного домогосподарства). Натомість тарифи в різних українських містах встановлені на рівні від 30-40 до 100-120 грн.

"Якщо вивезення сміття перейде в приватні руки, вартість цієї послуги стане непомірно високою. З огляду на наші монопольні ціни на бензин, корупцію і неконтрольовані поїздки сміттєвозів – можете собі уявити, на що це перетвориться", — сказав він.

Олег Попенко також поділився інформацією про те, що зараз в Україні офіційно є майже шість тисяч полігонів, куди звозять сміття. Натомість неофіційна цифра сягає 30 тисяч. На думку Попенка, приватизація цієї сфери може погіршити ситуацію.

Розв'язати проблему можна, якщо українські сміттєпереробні заводи почнуть виробляти тепло, яким опалюватимуть багатоквартирні будинки. Знижка на таке тепло може складати навіть до 50%.

Тим часом для українців влітку 2025 року можуть зрости тарифи на газ. Очікується, що 1 куб.метр газу коштуватиме 9,5-10 грн, замість 7,96 грн.

Також ми розповідали, чи зміняться для українців тарифи на світло з 1 квітня. Нині споживачі платять 4,32 грн за кВт-год.