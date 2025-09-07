Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Штраф до €3 000 — за какие нарушения в Европе строго наказывают

Штраф до €3 000 — за какие нарушения в Европе строго наказывают

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 15:22
Привычка будет стоить дорого — кому в Европе грозит штраф до €3 000
Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В европейских странах законы относительно курения в автомобилях очень строгие. Многие государства запрещают курение в присутствии лиц, не достигших определенного возраста, а нарушение этих правил может привести к значительным штрафам.

О том, где и на сколько могут оштрафовать водителя за курение за рулем, говорится на портале Interia.

Реклама
Читайте также:

За курение в автомобиле можно нарваться на штраф в таких странах:

  • Греция — курение в автомобилях запрещено с детьми в возрасте до 12 лет. Это правило распространяется на легковые автомобили, такси и общественные автобусы. Нарушителям грозит штраф 1 500 евро. Курение в общественном транспорте (как водителем, так и пассажиром) может привести к штрафу до 3 000 евро и месячному запрету управления транспортным средством, если в транспортном средстве находятся дети в возрасте до 12 лет.
  • Австрия — курение в транспортных средствах запрещено, если в них находится хотя бы один человек в возрасте до 18 лет. Нарушения наказываются штрафом до 100 евро, а в случае повторного нарушения — до 1 000 евро.
  • Англия и Уэльс — курение в транспортных средствах с пассажирами в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в размере 50 фунтов стерлингов (примерно 60 евро). Исключение касается кабриолетов.
  • Бельгия — курение запрещено в транспортных средствах, где находятся лица в возрасте до 18 лет. Нарушения наказываются штрафами до 130 евро. Исключение касается кабриолетов.
  • Кипр — курение запрещено, когда в транспортном средстве находится лицо в возрасте до 16 лет. Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере до 85 евро.
  • Франция — курение в автомобилях в присутствии детей в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в 135 евро.
  • Ирландия — курение в автомобилях, в которых находятся лица в возрасте до 18 лет, наказывается штрафом в размере не менее 100 евро.
  • Италия — курение в автомобилях запрещено, если перевозят беременных женщин или несовершеннолетних. Штраф — от 50 до 500 евро. Если пассажирами являются дети в возрасте от 12 до 17 лет, штраф составляет от 25 до 250 евро.
  • Словения — курение в автомобилях в присутствии лиц в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в размере 250 евро.
  • Шотландия — курение в автомобилях запрещено лицам, не достигшим 18 лет. Запрет на курение распространяется как на водителя, так и на всех пассажиров, независимо от того, открыты ли окна и люк. Нарушение запрета влечет за собой штраф в размере 100 фунтов стерлингов (примерно 120 евро). Электронные сигареты не запрещены.

В то же время в Чехии нет общего запрета на курение в автомобилях. Однако курение запрещено во всех двухколесных транспортных средствах. Мотоциклистам, водителям мопедов и даже велосипедистам запрещено курить во время управления автомобилем.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года в Латвии действуют новые правила для граждан, которые хотят пересечь государственную границу. В частности за 48 часов до поездки необходимо заполнить и предоставить онлайн-анкету. Если на границе окажется, что у гражданина нет такой анкеты, его оштрафуют на сумму до 2 тысяч евро.

Также узнавайте, за что могут наказать украинцев в Польше.

штраф Европа штрафы нарушения правонарушение
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации