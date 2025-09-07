Привычка будет стоить дорого — кому в Европе грозит штраф до €3 000

Евро в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В европейских странах законы относительно курения в автомобилях очень строгие. Многие государства запрещают курение в присутствии лиц, не достигших определенного возраста, а нарушение этих правил может привести к значительным штрафам.

О том, где и на сколько могут оштрафовать водителя за курение за рулем, говорится на портале Interia.

Реклама

Читайте также:

За курение в автомобиле можно нарваться на штраф в таких странах:

Греция — курение в автомобилях запрещено с детьми в возрасте до 12 лет. Это правило распространяется на легковые автомобили, такси и общественные автобусы. Нарушителям грозит штраф 1 500 евро. Курение в общественном транспорте (как водителем, так и пассажиром) может привести к штрафу до 3 000 евро и месячному запрету управления транспортным средством, если в транспортном средстве находятся дети в возрасте до 12 лет.

Австрия — курение в транспортных средствах запрещено, если в них находится хотя бы один человек в возрасте до 18 лет. Нарушения наказываются штрафом до 100 евро, а в случае повторного нарушения — до 1 000 евро.

Англия и Уэльс — курение в транспортных средствах с пассажирами в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в размере 50 фунтов стерлингов (примерно 60 евро). Исключение касается кабриолетов.

Бельгия — курение запрещено в транспортных средствах, где находятся лица в возрасте до 18 лет. Нарушения наказываются штрафами до 130 евро. Исключение касается кабриолетов.

Кипр — курение запрещено, когда в транспортном средстве находится лицо в возрасте до 16 лет. Нарушение этого правила может привести к штрафу в размере до 85 евро.

Франция — курение в автомобилях в присутствии детей в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в 135 евро.

Ирландия — курение в автомобилях, в которых находятся лица в возрасте до 18 лет, наказывается штрафом в размере не менее 100 евро.

Италия — курение в автомобилях запрещено, если перевозят беременных женщин или несовершеннолетних. Штраф — от 50 до 500 евро. Если пассажирами являются дети в возрасте от 12 до 17 лет, штраф составляет от 25 до 250 евро.

Словения — курение в автомобилях в присутствии лиц в возрасте до 18 лет наказывается штрафом в размере 250 евро.

Шотландия — курение в автомобилях запрещено лицам, не достигшим 18 лет. Запрет на курение распространяется как на водителя, так и на всех пассажиров, независимо от того, открыты ли окна и люк. Нарушение запрета влечет за собой штраф в размере 100 фунтов стерлингов (примерно 120 евро). Электронные сигареты не запрещены.

В то же время в Чехии нет общего запрета на курение в автомобилях. Однако курение запрещено во всех двухколесных транспортных средствах. Мотоциклистам, водителям мопедов и даже велосипедистам запрещено курить во время управления автомобилем.

Ранее мы писали, что с 1 сентября 2025 года в Латвии действуют новые правила для граждан, которые хотят пересечь государственную границу. В частности за 48 часов до поездки необходимо заполнить и предоставить онлайн-анкету. Если на границе окажется, что у гражданина нет такой анкеты, его оштрафуют на сумму до 2 тысяч евро.

Также узнавайте, за что могут наказать украинцев в Польше.