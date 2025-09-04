Проникновение на военные объекты — какие штрафы грозят нарушителям

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается ввести штраф до 51 тыс. грн за несанкционированное проникновение на военные объекты. Таким образом правительство пытается предотвратить случайное или умышленное проникновение посторонних лиц, ведь военные объекты часто являются потенциально опасными и могут стать целями диверсий.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Что предусматривает новый законопроект

Проектом Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за самовольное проникновение на военные объекты" предлагается:

дополнить Кодекс об админправонарушениях новой статьей;

установить штраф от 8 500 до 51 000 грн (500-3000 необлагаемых минимумов) за самовольное проникновение на военные объекты;

в случае повторного нарушения в течение года — штраф в максимальном размере;

возможность конфискации предметов, которые использовались для незаконного проникновения (например, техника или оборудование).

Предполагается, что протоколы будет составлять Нацполиция, а дела будут рассматривать суды. Далее этот законопроект должен рассмотреть парламент.

