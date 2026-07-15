Штраф в размере более 3 000 гривен за награды: кого из украинцев накажут в июле

Вручение наград, полицейские проверяют документы. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В Украине некоторых граждан, которые продолжают сдерживать военную агрессию РФ, награждают различными государственными наградами. Однако бывают случаи, когда эти награды попадают к людям, никак не связанным с войной.

С 2019 года в Украине действует Закон об ответственности за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы и осквернение места захоронения защитника Украины, согласно которому гражданам, которые незаконно изготавливают, распространяют и носят государственные награды, грозят штрафы, передает Новини.LIVE.

Штрафы за ношение наград

Получают штрафы, прежде всего, украинцы, которые никогда не служили и не принимали участия в боевых действиях. Если такие граждане попытаются торговать государственными наградами, носить их или обменивать, их могут оштрафовать, а сами награды — конфисковать. Речь идет о таких наградах, как:

ордена;

медали;

нагрудные знаки.

Размер штрафа в июле 2026 года колеблется от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 850 до 1700 гривен.

Какие еще штрафы предусмотрены

Незаконное изготовление государственных наград обходится еще дороже — 3,4 тысячи гривен и конфискация изделия. Повторные нарушения повлекут за собой общественные работы, а штраф увеличится до 6,8 тысячи гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, штрафы налагаются и на украинцев, не имеющих права носить военную форму с опознавательными знаками ВСУ или других воинских формирований. С апреля 2026 года за первое нарушение придется заплатить до 3,4 тысячи гривен, а если вас снова поймают за незаконное ношение формы, то оштрафуют до 6,8 тысячи гривен.

Еще Новини.LIVE писали, что военные со статусом участника боевых действий (УБД) ежемесячно получают льготы от государства. Привилегии для них гарантированы статьей 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Соответственно, государство предоставляет таким военным льготы на коммунальные услуги, медицинские льготы и льготы на проезд.