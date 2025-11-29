Медаль УБД 2025 — на какие льготы может претендовать награжденный военнослужащий

Военные. Фото: УНИАН

За участие в защите Украины от российского вторжения военнослужащим предоставляют статус участника боевых действий (УБД). Речь идет как о кадровых военных, так и о тех, кто добровольно присоединился к армии. Также участники боевых действий получают от государства специальную медаль.

Медаль УБД

Нагрудный знак Ветеран войны вручается лицам, имеющим статус ветерана войны, согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Есть четыре вида нагрудного знака в соответствии с категориями ветеранов:

Ветеран войны — участник боевых действий. Ветеран войны — человек с инвалидностью. Ветеран войны — участник войны. Ветеран войны — особые заслуги.

В Постановлении №302 от 12 мая 1994 года "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны" указано, что Медаль Ветеран войны — участник боевых действий — это приложение к удостоверению УБД, и не является отдельной наградой. Эту медаль защитники могут носить на груди справа. Если на форме есть и другие награды, медаль размещается выше от них.

Медаль УБД и льготы

Сама медаль не гарантирует никаких льгот гражданину, которого наградили этим знаком отличия. Это просто дополнение к статусу участника боевых действий.

Льготы участникам боевых действий предоставляют по статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Среди них:

льготы на коммунальные услуги — 75% скидка платы за пользование жильем и 75% скидка на оплату коммунальных услуг;

право на обеспечение жилой площадью и первоочередное отведение земельных участков под строительство;

медицинские льготы;

льготы на проезд.

Также участники боевых действий получают пособие по временной нетрудоспособности, внеочередное обслуживание в учреждениях, предоставляющих социальные услуги по уходу, право использовать очередной ежегодный отпуск в удобное для них время, а также получить дополнительный отпуск с сохранением заработной платы на 14 календарных дней.

Дети УБД также могут рассчитывать на государственную поддержку при получении профессионального предвысшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Дети УБД также могут рассчитывать на государственную поддержку при получении профессионального предвысшего, высшего и профессионального образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.