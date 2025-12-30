Binance прекратил вывод средств на карты для пользователей из Украины

Binance запретил выводить средства на украинские карты — детали
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance предупредила пользователей из Украины о запрете вывода денег на банковские карты. Новые правила были введены с 29 декабря.
Кроме того, платформа приостановила еще ряд сервисов, но о полной блокировке фиатных операций для граждан Украины речь пока не идет, сообщает Минфин.
Что прекратило работать
С 29 декабря пользователи из Украины больше не смогут выполнять такие операции:
- Вывод средств непосредственно на карты VISA/MasterCard. Эта функция приостановлена до отдельного уведомления.
- Периодические покупки (Recurring Buy): автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты больше не будут выполняться.
- Лимитные ордера на покупку. Установленные лимитные заявки на покупку активов за фиат тоже отменены.
Что продолжает работать
Несмотря на ограничения, Binance отмечает, что пополнение счета работает в обычном режиме. Для украинцев доступны:
- Депозиты и покупка через карты VISA/MasterCard, но только входящие транзакции.
- Apple Pay и Google Pay работают для пополнения счета.
- SWIFT-переводы доступны как для пополнения, так и для снятия средств.
Как теперь выводить деньги
Платежный сервис Zen.com, который часто используют для операций в евро и злотых, формально остается среди доступных методов. В то же время Binance предупредил, что полноценная работа этого канала для депозитов и снятия средств ожидается только с 6 января 2026 года.
Пользователям, которым нужно срочно вывести деньги, фактически остается два варианта — SWIFT-переводы или альтернативные инструменты вроде P2P-торговли, если она доступна для конкретного региона. Прямой вывод на карту на данный момент заблокирован.
Напомним, ранее мы писали, что необанк Revolut уведомил клиентов в Украине о закрытии счетов с февраля 2026 года. После этого пользователи смогут только вывести средства на внешний счет. Карточные платежи, снятие наличных и переводы станут недоступными.
Кроме того, необанк Wise начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.
