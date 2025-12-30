Binance прекратил вывод средств на карты для пользователей из Украины

Банковская карта в руках. Фото: Pixabay

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance предупредила пользователей из Украины о запрете вывода денег на банковские карты. Новые правила были введены с 29 декабря.

Кроме того, платформа приостановила еще ряд сервисов, но о полной блокировке фиатных операций для граждан Украины речь пока не идет, сообщает Минфин.

Что прекратило работать

С 29 декабря пользователи из Украины больше не смогут выполнять такие операции:

Вывод средств непосредственно на карты VISA/MasterCard. Эта функция приостановлена до отдельного уведомления.

Периодические покупки (Recurring Buy): автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты больше не будут выполняться.

Лимитные ордера на покупку. Установленные лимитные заявки на покупку активов за фиат тоже отменены.

Что продолжает работать

Несмотря на ограничения, Binance отмечает, что пополнение счета работает в обычном режиме. Для украинцев доступны:

Депозиты и покупка через карты VISA/MasterCard, но только входящие транзакции.

Apple Pay и Google Pay работают для пополнения счета.

SWIFT-переводы доступны как для пополнения, так и для снятия средств.

Как теперь выводить деньги

Платежный сервис Zen.com, который часто используют для операций в евро и злотых, формально остается среди доступных методов. В то же время Binance предупредил, что полноценная работа этого канала для депозитов и снятия средств ожидается только с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым нужно срочно вывести деньги, фактически остается два варианта — SWIFT-переводы или альтернативные инструменты вроде P2P-торговли, если она доступна для конкретного региона. Прямой вывод на карту на данный момент заблокирован.

Напомним, ранее мы писали, что необанк Revolut уведомил клиентов в Украине о закрытии счетов с февраля 2026 года. После этого пользователи смогут только вывести средства на внешний счет. Карточные платежи, снятие наличных и переводы станут недоступными.

Кроме того, необанк Wise начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.