Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Binance запретил выводить средства на украинские карты — детали

Binance запретил выводить средства на украинские карты — детали

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:00
Binance прекратил вывод средств на карты для пользователей из Украины
Банковская карта в руках. Фото: Pixabay

Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance предупредила пользователей из Украины о запрете вывода денег на банковские карты. Новые правила были введены с 29 декабря.

Кроме того, платформа приостановила еще ряд сервисов, но о полной блокировке фиатных операций для граждан Украины речь пока не идет, сообщает Минфин.

Реклама
Читайте также:

Что прекратило работать

С 29 декабря пользователи из Украины больше не смогут выполнять такие операции:

  • Вывод средств непосредственно на карты VISA/MasterCard. Эта функция приостановлена до отдельного уведомления.
  • Периодические покупки (Recurring Buy): автоматические ордера на регулярную покупку криптовалюты больше не будут выполняться.
  • Лимитные ордера на покупку. Установленные лимитные заявки на покупку активов за фиат тоже отменены.

Что продолжает работать

Несмотря на ограничения, Binance отмечает, что пополнение счета работает в обычном режиме. Для украинцев доступны:

  • Депозиты и покупка через карты VISA/MasterCard, но только входящие транзакции.
  • Apple Pay и Google Pay работают для пополнения счета.
  • SWIFT-переводы доступны как для пополнения, так и для снятия средств.

Как теперь выводить деньги

Платежный сервис Zen.com, который часто используют для операций в евро и злотых, формально остается среди доступных методов. В то же время Binance предупредил, что полноценная работа этого канала для депозитов и снятия средств ожидается только с 6 января 2026 года.

Пользователям, которым нужно срочно вывести деньги, фактически остается два варианта — SWIFT-переводы или альтернативные инструменты вроде P2P-торговли, если она доступна для конкретного региона. Прямой вывод на карту на данный момент заблокирован.

Напомним, ранее мы писали, что необанк Revolut уведомил клиентов в Украине о закрытии счетов с февраля 2026 года. После этого пользователи смогут только вывести средства на внешний счет. Карточные платежи, снятие наличных и переводы станут недоступными.

Кроме того, необанк Wise начал блокировать банковские карты россиянам и белорусам из-за наложенных против РФ санкций Европейского Союза.

Visa криптовалюта банковские карты Binance криптобиржа
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации