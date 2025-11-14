Мошенники придумали фейк о пенсии — что должны знать украинцы

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Аферисты распространяют ложную информацию о новых правилах для назначения пенсионного обеспечения и выдают себя за представителей Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Правда же заключается в том, что Пенсионный фонд не требует от граждан никаких заявлений о подтверждении возраста для сохранения пенсионных выплат.

Об этом говорится в публикации на сайте Пенсионного фонда Украины.

Фейки мошенников от имени ПФУ

Отмечается, что свои фейки злоумышленники тиражируют в Telegram-каналах. Этот мессенджер они используют для того, чтобы писать ложные сообщения якобы от имени ПФУ о необходимости "подать заявление", чтобы подтвердить свой возраст и не потерять пенсионные выплаты.

Однако эта информация никакого отношения к Пенсионному фонду не имеет. Так, все выплаты, порядок их назначения, приостановления или прекращения регламентированы законодательством Украины. Изменения по указанным процедурам вносятся исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины и Кабмина.

"Призываем граждан не доверять сомнительным информационным источникам, которые не являются официальными медиаресурсами. Распространение ложной информации является частью информационных манипуляций, которые могут навредить пользователям таких источников", — отметили в ПФУ.

Украинцам также советуют проверять информацию о пенсионном обеспечении, жилищных субсидиях и льготах, страховых и социальных выплатах только на официальных ресурсах Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ имеет полномочия прекращать пенсионные выплаты, однако в таких случаях должен соблюдать требования 49 статьи Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, причинами для приостановления пенсионных начислений могут быть:

предоставление ложных данных при оформлении документов или выявление расхождений в справках и свидетельствах;

проживание за границей;

смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести;

непрохождение ежегодной идентификации.

Как правило, выплаты возобновляются, как только получатель устранит причину, по которой он перестал получать пенсию.

