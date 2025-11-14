Видео
Дата публикации 14 ноября 2025 06:30
обновлено: 00:16
Мошенники придумали фейк о пенсии — что должны знать украинцы
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Аферисты распространяют ложную информацию о новых правилах для назначения пенсионного обеспечения и выдают себя за представителей Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Правда же заключается в том, что Пенсионный фонд не требует от граждан никаких заявлений о подтверждении возраста для сохранения пенсионных выплат.

Об этом говорится в публикации на сайте Пенсионного фонда Украины.

Читайте также:

Фейки мошенников от имени ПФУ

Отмечается, что свои фейки злоумышленники тиражируют в Telegram-каналах. Этот мессенджер они используют для того, чтобы писать ложные сообщения якобы от имени ПФУ о необходимости "подать заявление", чтобы подтвердить свой возраст и не потерять пенсионные выплаты.

Однако эта информация никакого отношения к Пенсионному фонду не имеет. Так, все выплаты, порядок их назначения, приостановления или прекращения регламентированы законодательством Украины. Изменения по указанным процедурам вносятся исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины и Кабмина.

"Призываем граждан не доверять сомнительным информационным источникам, которые не являются официальными медиаресурсами. Распространение ложной информации является частью информационных манипуляций, которые могут навредить пользователям таких источников", — отметили в ПФУ.

Украинцам также советуют проверять информацию о пенсионном обеспечении, жилищных субсидиях и льготах, страховых и социальных выплатах только на официальных ресурсах Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ имеет полномочия прекращать пенсионные выплаты, однако в таких случаях должен соблюдать требования 49 статьи Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Так, причинами для приостановления пенсионных начислений могут быть:

  • предоставление ложных данных при оформлении документов или выявление расхождений в справках и свидетельствах;
  • проживание за границей;
  • смерть пенсионера или официальное признание его пропавшим без вести;
  • непрохождение ежегодной идентификации.

Как правило, выплаты возобновляются, как только получатель устранит причину, по которой он перестал получать пенсию.

Ранее мы рассказывали, как некоторым украинцам можно ежемесячно увеличивать пенсию. Для этого нужно выполнять одно важное условие. Узнавайте также, как изменятся показатели минимального страхового стажа до 2028 года.

фейки деньги Пенсионный Фонд пенсия мошенники
Автор:
Виталий Чайка
