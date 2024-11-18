Что делать, если ПриватБанк заблокировал счет — опыт клиента

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк прекратил обслуживание клиента, совершившего транзакции, связанные с продажей квартиры через государственную программу "єОселя". После верификации средств банк заблокировал счет.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о финучреждении.

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Детали жалобы

По словам клиента, который является пользователем услуг ПриватБанка более десяти лет, 6 ноября 2024 года он успешно продал квартиру через программу "єОселя". Средства на счет продавца поступили от Укргазбанка, выдавшего кредит покупателю. По словам мужчины, банк провел тщательную проверку всей документации, включая источники доходов для начальной покупки, договор с застройщиком, правоустанавливающие документы и финальный договор купли-продажи.

После подтверждения законности сделки 10 ноября клиент перевел часть средств на счета знакомых. Однако на следующий день ПриватБанк заблокировал доступ к его счету в Приват24 и сообщил о безвозвратном прекращении сотрудничества.

Как отреагировал банк

ПриватБанк в своем официальном заявлении дал разъяснение по ситуации. Банк отметил, что все его действия отвечают требованиям действующего законодательства Украины и регулируются нормативно правовыми актами Национального банка Украины. Финансовое учреждение подчеркнуло свою роль как субъекта первичного финансового мониторинга, налагающего на него обязанность принимать соответствующие меры по предотвращению легализации незаконно полученных средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Относительно заблокированных средств на счете банк уточнил, что для решения вопроса клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка. Для этого следует предоставить пакет документов:

реквизиты счета, открытого в другом банке по имени клиента;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре самые высокие зарплаты среди работников государственных банков в Украине получали члены правления ПриватБанка. Если в сентябре их месячное вознаграждение составляло до 1 млн грн, то в октябре оно возросло до 3 млн грн.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк объявил о запуске масштабной акции в "Зеленую пятницу". В рамках этой инициативы клиенты получат повышенные кэшбеки и скидки на товары ведущих брендов.