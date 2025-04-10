Лимиты на переводы с карты на карту — были ли действенными ограничения НБУ

Человек оплачивает приобретенную услугу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С тех пор как Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения на денежные переводы с карты на карту, установив лимит в 150 тыс. грн в месяц, удалось остановить недобросовестные финансовые махинации на сумму в 70 млрд грн. Теперь правительство будет интересоваться деятельностью крупных предпринимателей.

Об этом сказал в эфире Ранок.LIVE народный депутат, представитель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

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По его словам, крупные предприниматели на таких платформах как OLX, маскируются под мелкую торговлю, чтобы не платить налоги.

"Поэтому сегодня налоговики смогут получать информацию, анализировать ее. Реакция на недобросовестные интернет-магазины, которые используют эту лазейку — на это должна быть реакция", — рассказал Леонов.

Он отметил, что сейчас все деньги, которые поступают в государственный бюджет, идут на расходы Сил обороны. А средства от международных партнеров Украина направляет на социальные выплаты.

"Если сегодня не сконцентрироваться на налогах, мы не сможем обеспечивать наши ВСУ", — подчеркнул он.

Лимиты НБУ — что известно

Лимит в 150 тыс. грн в месяц для переводов физлиц с карты на карту Нацбанк установил с 1 октября 2024 года. Под ограничение подпадали исходящие карточные транзакции, которые осуществляют клиенты банков.

А с 1 февраля этого года НБУ установил более жесткие ограничения на карточные транзакции. Так, украинцам без подтвержденных источников дохода запрещено переводить на карты других физических лиц более 150 тыс. грн в месяц.

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