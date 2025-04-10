Ліміти на перекази з картки на картку — чи були дієвими обмеження НБУ

Людина оплачує придбану послугу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Відколи Національний банк України (НБУ) запровадив обмеження на грошові перекази з картки на картку, встановивши ліміт у 150 тис. грн на місяць, вдалося зупинити недоброчесні фінансові махінації на суму у 70 млрд грн. Тепер уряд цікавитиметься діяльністю великих підприємців.

Про це сказав в етері Ранок.LIVE народний депутат, представник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

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За його словами, великі підприємці на таких платформах як OLX, маскуються під дрібну торгівлю, щоби не сплачувати податки.

"Тому сьогодні податківці зможуть отримувати інформацію, аналізувати її. Реакція на недобросовісні інтернет-магазини, які використовують цю лазівку — на це має бути реакція", — розповів Леонов.

Він зауважив, що зараз усі гроші, які надходять до державного бюджету, йдуть на видатки Сил оборони. А кошти від міжнародних партнерів Україна спрямовує на соціальні виплати.

"Якщо сьогодні не сконцентруватись на податках, ми не зможемо забезпечувати наші ЗСУ", — підкреслив він.

Ліміти НБУ — що відомо

Ліміт у 150 тис. грн на місяць для переказів фізосіб з карти на карту Нацбанк встановив з 1 жовтня 2024 року. Під обмеження підпадали вихідні карткові транзакції, які здійснюють клієнти банків.

Натомість з 1 лютого цього року НБУ встановив більш жорсткі обмеження на карткові транзакції. Так, українцям без підтверджених джерел доходу заборонено переказувати на картки інших фізичних осіб понад 150 тис. грн на місяць.

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