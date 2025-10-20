Картофель, перец, помидоры в октябре — что случилось с ценами на овощи для украинцев

Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы на покупку некоторых продуктов в октябре начали тратить еще больше денег. Например, изменения произошли с картофелем и другими овощами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Цены на картофель, огурцы, перец

Как пишут аналитики издания EastFruit, сейчас внутренний рынок насыщен белокочанной капустой и другими овощами из так называемого "борщевого набора":

морковью;

свеклой;

луком.

В то же время снизилось предложение по картофелю, и именно этот овощ подорожал больше всего, если сравнивать с другими продуктами — с 10—12 гривен до 11—13 гривен за килограмм. Ко всему, также добавили в цене:

сладкий перец — сейчас продаются по цене от 60 до 80 гривен за килограмм;

кабачки — от 45 до 50 гривен за килограмм;

огурцы — от 28 до 80 гривен за килограмм;

помидоры — от 75 до 105 гривен за килограмм.

Стоимость яблок и груш

Что касается фруктов, то в этом сегменте наибольшим спросом пользуются яблоки, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Килограмм сейчас стоит от 20 до 85 гривен.

Прибавляют в цене груша и слива, тогда как малина подешевела. Арбузов и дынь на рынке уже почти нет, что приводит к удорожанию продукции, которая все еще имеется в продажах.

О чем еще стоит знать

Напомним, цены на помидоры в октябре выросли до 87,26 грн/килограмм, тогда как в конце сентября килограмм овощей стоил 74,85 грн. Аналитики связывают тенденцию со снижением предложения из-за сезонного фактора и одновременным увеличением спроса на тепличные овощи.

"Как отмечают участники рынка, поставки новых партий томатов из местных тепличных комбинатов малообъемные и нестабильные", — отметили эксперты EastFruit.

Этот дефицит пока не удается перекрыть за счет импортной продукции.

Ранее мы писали о новой волне по подорожанию яиц. По состоянию на середину октября цена десятка в некоторых супермаркетах может достигать 70 гривен.