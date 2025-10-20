Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на продукты снова ползут вверх — как изменились

Цены на продукты снова ползут вверх — как изменились

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 22:21
обновлено: 22:26
Картофель, перец, помидоры в октябре — что случилось с ценами на овощи для украинцев
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы на покупку некоторых продуктов в октябре начали тратить еще больше денег. Например, изменения произошли с картофелем и другими овощами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Цены на картофель, огурцы, перец

Как пишут аналитики издания EastFruit, сейчас внутренний рынок насыщен белокочанной капустой и другими овощами из так называемого "борщевого набора":

  • морковью;
  • свеклой;
  • луком.

В то же время снизилось предложение по картофелю, и именно этот овощ подорожал больше всего, если сравнивать с другими продуктами — с 10—12 гривен до 11—13 гривен за килограмм. Ко всему, также добавили в цене:

  • сладкий перец — сейчас продаются по цене от 60 до 80 гривен за килограмм;
  • кабачки — от 45 до 50 гривен за килограмм;
  • огурцы — от 28 до 80 гривен за килограмм;
  • помидоры — от 75 до 105 гривен за килограмм.

Стоимость яблок и груш

Что касается фруктов, то в этом сегменте наибольшим спросом пользуются яблоки, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Килограмм сейчас стоит от 20 до 85 гривен.

Прибавляют в цене груша и слива, тогда как малина подешевела. Арбузов и дынь на рынке уже почти нет, что приводит к удорожанию продукции, которая все еще имеется в продажах.

О чем еще стоит знать

Напомним, цены на помидоры в октябре выросли до 87,26 грн/килограмм, тогда как в конце сентября килограмм овощей стоил 74,85 грн. Аналитики связывают тенденцию со снижением предложения из-за сезонного фактора и одновременным увеличением спроса на тепличные овощи.

"Как отмечают участники рынка, поставки новых партий томатов из местных тепличных комбинатов малообъемные и нестабильные", — отметили эксперты EastFruit.

Этот дефицит пока не удается перекрыть за счет импортной продукции.

Ранее мы писали о новой волне по подорожанию яиц. По состоянию на середину октября цена десятка в некоторых супермаркетах может достигать 70 гривен. Узнавайте также, как украинцы могут зарабатывать деньги на каштанах.

продукты фрукты овощи цены картошка яблоки
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации