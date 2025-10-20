Картофель, перец, помидоры в октябре — что случилось с ценами на овощи для украинцев

Цены на продукты снова ползут вверх — как изменились
Украинцы на покупку некоторых продуктов в октябре начали тратить еще больше денег. Например, изменения произошли с картофелем и другими овощами.
Цены на картофель, огурцы, перец
Как пишут аналитики издания EastFruit, сейчас внутренний рынок насыщен белокочанной капустой и другими овощами из так называемого "борщевого набора":
- морковью;
- свеклой;
- луком.
В то же время снизилось предложение по картофелю, и именно этот овощ подорожал больше всего, если сравнивать с другими продуктами — с 10—12 гривен до 11—13 гривен за килограмм. Ко всему, также добавили в цене:
- сладкий перец — сейчас продаются по цене от 60 до 80 гривен за килограмм;
- кабачки — от 45 до 50 гривен за килограмм;
- огурцы — от 28 до 80 гривен за килограмм;
- помидоры — от 75 до 105 гривен за килограмм.
Стоимость яблок и груш
Что касается фруктов, то в этом сегменте наибольшим спросом пользуются яблоки, причем как внутри страны, так и за ее пределами. Килограмм сейчас стоит от 20 до 85 гривен.
Прибавляют в цене груша и слива, тогда как малина подешевела. Арбузов и дынь на рынке уже почти нет, что приводит к удорожанию продукции, которая все еще имеется в продажах.
О чем еще стоит знать
Напомним, цены на помидоры в октябре выросли до 87,26 грн/килограмм, тогда как в конце сентября килограмм овощей стоил 74,85 грн. Аналитики связывают тенденцию со снижением предложения из-за сезонного фактора и одновременным увеличением спроса на тепличные овощи.
"Как отмечают участники рынка, поставки новых партий томатов из местных тепличных комбинатов малообъемные и нестабильные", — отметили эксперты EastFruit.
Этот дефицит пока не удается перекрыть за счет импортной продукции.
