Работа в Буковеле — сколько денег реально заработать за сезон

Популярный украинский курорт Буковель каждую зиму превращается не только в туристический магнит, но и в место быстрых сезонных заработков. Тысячи людей едут туда работать, рассчитывая существенно улучшить свои финансовое положение буквально за несколько месяцев.

Какую работу предлагают и сколько готовы платить

Работа в Буковеле есть для всех — образованных специалистов в различных сферах, студентов, пенсионеров и тому подобное. Даже сейчас, когда зима подходит к концу, на сервисе поиска работы Work.ua доступно более 200 вакансий. Поэтому несложно подсчитать, кто и сколько может заработать в Буковеле за 4 месяца — именно столько обычно длится горнолыжный сезон.

Итак, хороший повар может на курорте найти работу с зарплатой 50 000 грн/месяц и выше. Проживание и питание обычно оплачивают работодатели, поэтому за сезон можно "чистыми" отложить не менее 200 000 грн, если не тратить деньги на развлечения и т.д.

Примерно такие же зарплаты предлагают в Буковеле:

официантам;

барменам;

администраторам;

массажистам и тому подобное.

Есть работа на курорте и для работников бьюти-сферы. Например, сейчас один из SPA-центров ищет мастера по маникюру и лашмейкера на зарплату от 40 000 грн в месяц (ставка+чаевые+бонусы+премии). Как указано в вакансии, питание, жилье и униформа предоставляются бесплатно.

Специалисты в сфере строительства также могут подзаработать в Буковеле. Есть предложения с неплохими зарплатами для:

стяжников — от 50 000 грн/месяц;

логистов/диспетчеров транспорта или спецтехники — от 50 000 грн;

прорабов — от 48 000 грн;

машинистов экскаватора — от 45 000 грн.

На курорте открыты вакансии и для бухгалтеров, охранников, комплектовщиков, горничных, уборщиц, грузчиков, электриков, водителей и пр. Некоторые работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта и бесплатно их обучать.

Как хранить заработанные деньги

Финансист Богдан Яремчик рассказал Новини.LIVE, что лучшим вариантом является диверсификация своих сбережений.

"Гривна остается основной валютой для ежедневных расходов, однако не подходит для долгосрочного хранения без инструментов защиты от инфляции. Доллар традиционно считается "тихой гаванью" для сбережений украинцев. Евро же в качестве сбережений часто используют те, кто имеет расходы или доходы в ЕС", — считает эксперт.

Поэтому, чтобы инфляция не "съела" ваши деньги, лучше держать сбережения именно в этих трех валютах — гривнах, долларах и евро.

