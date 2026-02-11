Работа для студентов в Буковеле — кого ищут и какие зарплаты предлагают

Студентки за ноутбуком. Фото: Freepik

Ежегодно курорт Буковель открывает сотни вакансий в сфере туризма, гостинично-ресторанного бизнеса, сервиса и развлечений. Есть предложения и для студентов, желающих не только заработать деньги, но и получить первый серьезный опыт работы, возможность развить коммуникационные и профессиональные навыки.

Новини.LIVE рассказывают, какие вакансии и условия доступны для студентов на популярном курорте.

Реклама

Читайте также:

Работа для студентов в Буковеле

На сервисе поиска работы в Украине Work.ua сейчас доступно 45 вакансий для студентов. Самую высокую зарплату предлагают поварам — от 40 и до 65 тыс. гривен в месяц. Однако нужен хотя бы минимальный опыт работы — от 1 года, соответствующее образование и знание санитарно-гигиенических норм труда и технологических процессов приготовления пищи.

Студенты в Буковеле могут работать официантами и получать при этом около 50 тыс.грн в месяц (включая % от продаж и чаевые).

Кроме того, на курорте для студентов доступны такие вакансии:

продавец-консультант — зарплата от 25 000 грн в месяц;

уборщик территории — 25 000 грн;

парикмахер-барбер — от 25 000 грн;

администратор рецепции — от 21 000 грн;

горничная — от 20 000 грн;

офис-менеджер — от 20 000 грн;

хостес — от 17 000 грн;

менеджер по продажам гостиничной недвижимости — от 15 000 грн;

охранник — от 15 000 грн;

горничная — от 14 000 грн.

Почти каждая вакансия на портале предусматривает бесплатное проживание и питание.

Какая средняя зарплата в Украине

Этот показатель, по данным портала по поиску работы, вырос за год на 17% и в феврале 2026 года составляет 27 500 грн. Самые высокие средние зарплаты в Киеве и Львове — 32 500 грн и 30 000 грн соответственно. В большинстве городов работодатели платят работникам от 22 000 грн до 25 000 грн.

Меньше всего получают жители Кропивницкого и Чернигова — 21 500 грн в среднем, а также Херсона — 21 000 в месяц.

Ранее мы рассказывали, что в Украине изменились должностные оклады работников, которые обслуживают государственные органы и органы исполнительной власти.

Также узнавайте, сколько зарабатывают преподаватели университетов в Украине.