Сервисы ПриватБанка: за какое новшество будут списывать комиссию в 1,9%

"Приват24" и отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "ПриватБанке" обновили условия одной из популярных услуг — "Оплата частями". За отдельную комиссию появится возможность самостоятельно продлевать срок оплаты товаров, приобретенных онлайн.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE со ссылкой на сообщение банка.

Как изменится сервис в ПриватБанке и размер комиссии

По информации финучреждения, речь идет о модернизации сервиса "Оплата частями", благодаря которой у клиентов появятся более широкие возможности при покупках в интернет-магазинах партнеров ПриватБанка. Новая опция позволит увеличить количество платежей и снизить ежемесячную финансовую нагрузку за счет самостоятельного продления срока оплаты.

В банке напоминают, что до введения нововведения срок по услуге "Оплата частями" определяли исключительно конкретные магазины, а отныне пользователи по своему усмотрению смогут увеличить количество платежей. Лимит — вдвое большее количество платежей, чем предлагает торговая точка, но не более 25 платежей.

"Например, если магазин предусматривает пять платежей, клиент может продлить график еще на пять, фактически уменьшив размер ежемесячного взноса почти вдвое", — поясняют в финансовом учреждении.

Согласно тарифам банка, за использование новой опции в рамках соответствующей услуги "Оплата частями" будет взиматься комиссия в размере 1,9% от стоимости товара за каждый продленный дополнительный месяц. Однако сумма не будет списываться единовременно, а равномерно распределится между всеми платежами, что позволит сохранить небольшие ежемесячные списания.

Как отметили в ПриватБанке, разработчики предложения учли пожелания клиентов, поскольку понимают, насколько иногда важно совершать желаемые покупки и одновременно контролировать ежемесячное давление на собственный бюджет.

Учитывая это, был предусмотрен удобный инструмент контроля за платежами и условиями договора. Благодаря этой инновации ПриватБанк обеспечит полную доступность и прозрачность финансовых операций, став первым на рынке, кто предложил новую опцию.

Как воспользоваться услугой "Оплата частями"

Клиенты, желающие приобрести товары в магазине, разбив оплату на части, должны выполнить несколько шагов:

необходимо иметь карту "Универсальная" ПриватБанка с кредитным лимитом;

при отсутствии карты — ее можно получить бесплатно, подав заявку;

узнав лимит по кредиту "Оплата частями", можно оформить желаемый товар.

Данной услугой могут воспользоваться все клиенты-физические лица ПриватБанка, которые покупают товары в интернете в магазинах-партнерах программы "Оплата частями".

Для совершения покупки онлайн необходимо перейти на сайт партнера и пройти авторизацию с помощью "Приват24", добавили в банке.

Еще Новини.LIVE рассказывали о планах ПриватБанка изменить тарифы с января 2027 года. Речь идет об услуге по доставке карт по регионам Украины и за границу. За это намерены взимать 80 грн, за пределами страны — цены будут разные, в зависимости от государства. Тарифы коснутся как новых, так и перевыпущенных карт.

Ранее Новини.LIVE писали, что клиенты ПриватБанка могут не переплачивать при расчетах за некоторые услуги в 2026 году. Более низкие комиссии взимаются при оплате в приложении и на портале "Приват24". Для этого нужно только настроить автоплатежи.