ПриватБанк начислит 5 000 грн за оплату коммунальных услуг: как принять участие

Телефон в руках, банковское отделение. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" могут сэкономить при оплате жилищно-коммунальных услуг. За соответствующие операции банк может начислить кэшбэк в размере до 5 000 грн.

О том, как получить средства от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

Как получить кэшбэк в размере 5 000 грн в ПриватБанке

Согласно информации на сайте банка, до 15 октября текущего года финансовая организация будет разыгрывать кэшбэк за оплату коммунальных услуг.

Ежемесячно победителей ждут денежные вознаграждения: банк будет возвращать 100 клиентам средства, потраченные на коммунальные услуги, интернет и телевидение, однако не более 5 000 грн на одного клиента в течение отдельного этапа акции.

Ожидается, что за весь срок проведения акции будет выбрано 300 победителей.

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"100% кэшбэка за коммунальные услуги с 15 июля 2026 года по 15 октября 2026 года. Возвращаем до 5 000 грн за коммунальные платежи в Приват24", — говорится в сообщении.

В акции смогут участвовать следующие платежи с карты Mastercard:

Договорные коммунальные платежи через приложение и веб-версию "Приват24"; Договорные телекоммуникационные платежи (интернет, ТВ) через "Приват24"; Автоплатежи за жилищно-коммунальные услуги и телекоммуникационные платежи.

По данным банка, каждые семь платежей дадут новый шанс на выигрыш кэшбэка.

Кто и как сможет стать участником акции ПриватБанка

Присоединиться к акционной программе финучреждения смогут совершеннолетние клиенты, у которых уже есть идентификационный код и активная карта Mastercard.

Для официального участия в программе требуется регистрация на сайте ПриватБанка по номеру телефона. После чего необходимо совершить минимум семь платежей (включая автоплатежи) за коммунальные услуги, интернет или телевидение с карты Mastercard через меню "Платежи" в "Приват24".

Далее в течение десяти рабочих дней после завершения соответствующего этапа проведения акции организатор определит победителей акции, которые получат право на начисление поощрений за соответствующий этап, на основе базы данных акции путем случайной компьютерной выборки. На каждом этапе будут выбираться по 100 победителей.

Также одновременно в ходе каждого этапа будут определены по 20 резервных получателей поощрений акции, которые будут иметь право получить кэшбэк в случае невозможности вручения или отказа от него основным получателем акции.

Действие акции охватывает всю территорию Украины, за исключением территорий, признанных оккупированными.

Победители получат уведомление о выигрыше в мобильном приложении "Приват24".

Кэшбэк будет считаться дополнительным доходом, а потому может повлиять на право на получение субсидий, государственной материальной помощи и льгот.

Еще Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка смогут не переплачивать при онлайн-оплате услуг в 2026 году. Меньшие комиссии взимаются при оплате в приложении и веб-банкинге "Приват24". Для этого достаточно настроить автоматические платежи.

Ранее Новини.LIVE писали о планах ПриватБанка пересмотреть цены с января 2027 года. Речь идет о тарифах на услуги по доставке карт по Украине и за границу. За это планируется взимать 80 грн с НДС, за пределами страны — в зависимости от страны. Тарифы будут касаться как новых, так и перевыпущенных карт.