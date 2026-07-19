За что украинцы должны платить НДФЛ: полный перечень доходов в 2026 году

Не только зарплата: за что украинцы должны платить налоги в 2026 году
Большинство украинцев считает, что налог на доходы физических лиц касается только заработной платы. На самом деле в Налоговом кодексе Украины предусмотрено гораздо больше видов доходов, которые необходимо декларировать и с которых нужно платить налоги. Это не только выплаты от работодателя, но и доходы от аренды имущества, продажи недвижимости, банковских депозитов, подарков, наследства и даже отдельных дополнительных выгод.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.
Налогообложению подлежат практически все доходы граждан — как полученные деньгами, так и в виде определенных благ. Исключением являются лишь те доходы, которые освобождены от налогов в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса.
Заработная плата и другие выплаты за работу
К наиболее распространенным доходам, с которых уплачивается НДФЛ, относятся:
- заработная плата;
- вознаграждение по гражданско-правовым договорам;
- отдельные выплаты от физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц в соответствии с требованиями законодательства.
Доходы от продажи и аренды имущества
Налог также необходимо уплачивать, если человек получает доход от собственного имущества. В частности, это:
- продажа недвижимости или транспортных средств в случаях, определенных законодательством;
- продажа имущественных и интеллектуальных прав;
- доход от сдачи жилья, земельных участков или другого имущества в аренду;
- роялти за использование авторских прав или лицензий.
Пассивные доходы также облагаются налогом
Не все доходы люди получают за активную работу. Некоторые средства поступают благодаря сбережениям или инвестициям.
К таким доходам могут относиться:
- проценты по банковским вкладам;
- дивиденды;
- прибыль от продажи ценных бумаг или других инвестиционных активов;
- отдельные виды роялти.
То есть даже деньги, которые человек получает без ежедневной работы, в некоторых случаях могут быть объектом налогообложения.
Подарки, наследство и выигрыши
Именно в таких ситуациях украинцы чаще всего не обращают внимания на налоговые правила. К доходам могут относиться:
- подарки;
- наследство;
- выигрыши в лотереях, конкурсах или акциях;
- отдельные страховые выплаты;
- некоторые пенсионные выплаты;
- штрафы, пени и другие компенсации.
Неочевидные случаи, о которых стоит знать
Есть еще одна категория доходов, о которой многие даже не догадываются — так называемые дополнительные блага. Это ситуации, когда человек получает что-то бесплатно или за него кто-то оплачивает определенные расходы.
Например:
- работодатель бесплатно предоставил автомобиль для личного пользования;
- компания оплатила питание;
- кто-то погасил долг человека;
- работодатель оплатил личные расходы работника.
В таких случаях полученная выгода может рассматриваться как доход.
На какие еще ситуации обратит внимание налоговая
Есть также менее очевидные случаи, когда у человека могут возникнуть налоговые обязательства.
Среди них:
- средства, полученные на командировку или под отчет, которые не были возвращены в срок;
- отдельные виды списанной задолженности;
- доходы от управления имуществом;
- некоторые виды пенсий и пожизненного денежного содержания;
- прочие доходы, не имеющие специального освобождения от налога.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся изменения для тех, кто продает товары или предоставляет услуги через онлайн-платформы. С 2027 года цифровые платформы будут собирать и передавать информацию о доходах пользователей в налоговую, а для части операций будет действовать налогообложение на уровне 10% НДФЛ. В то же время продажа личных вещей на сумму до 2 000 евро в год не будет облагаться налогом.
Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют изменить правила налогообложения международных посылок, однако новый налог вряд ли заработает уже в 2026 году. Законопроект еще требует доработки, а таможня пока не готова к масштабному внедрению новых правил. Скорее всего, изменения могут произойти уже со следующего года.