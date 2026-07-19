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Главная Финансы Не только зарплата: за что украинцы должны платить налоги в 2026 году

Не только зарплата: за что украинцы должны платить налоги в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 18:42
За что украинцы должны платить НДФЛ: полный перечень доходов в 2026 году
Деньги в руках, Государственная фискальная служба. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Большинство украинцев считает, что налог на доходы физических лиц касается только заработной платы. На самом деле в Налоговом кодексе Украины предусмотрено гораздо больше видов доходов, которые необходимо декларировать и с которых нужно платить налоги. Это не только выплаты от работодателя, но и доходы от аренды имущества, продажи недвижимости, банковских депозитов, подарков, наследства и даже отдельных дополнительных выгод.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Налогообложению подлежат практически все доходы граждан — как полученные деньгами, так и в виде определенных благ. Исключением являются лишь те доходы, которые освобождены от налогов в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса.

Заработная плата и другие выплаты за работу

К наиболее распространенным доходам, с которых уплачивается НДФЛ, относятся:

  • заработная плата;
  • вознаграждение по гражданско-правовым договорам;
  • отдельные выплаты от физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц в соответствии с требованиями законодательства.

Доходы от продажи и аренды имущества

Налог также необходимо уплачивать, если человек получает доход от собственного имущества. В частности, это:

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  • продажа недвижимости или транспортных средств в случаях, определенных законодательством;
  • продажа имущественных и интеллектуальных прав;
  • доход от сдачи жилья, земельных участков или другого имущества в аренду;
  • роялти за использование авторских прав или лицензий.

Пассивные доходы также облагаются налогом

Не все доходы люди получают за активную работу. Некоторые средства поступают благодаря сбережениям или инвестициям.

К таким доходам могут относиться:

  • проценты по банковским вкладам;
  • дивиденды;
  • прибыль от продажи ценных бумаг или других инвестиционных активов;
  • отдельные виды роялти.

То есть даже деньги, которые человек получает без ежедневной работы, в некоторых случаях могут быть объектом налогообложения.

Подарки, наследство и выигрыши

Именно в таких ситуациях украинцы чаще всего не обращают внимания на налоговые правила. К доходам могут относиться:

  • подарки;
  • наследство;
  • выигрыши в лотереях, конкурсах или акциях;
  • отдельные страховые выплаты;
  • некоторые пенсионные выплаты;
  • штрафы, пени и другие компенсации.

Неочевидные случаи, о которых стоит знать

Есть еще одна категория доходов, о которой многие даже не догадываются — так называемые дополнительные блага. Это ситуации, когда человек получает что-то бесплатно или за него кто-то оплачивает определенные расходы.

Например:

  • работодатель бесплатно предоставил автомобиль для личного пользования;
  • компания оплатила питание;
  • кто-то погасил долг человека;
  • работодатель оплатил личные расходы работника.

В таких случаях полученная выгода может рассматриваться как доход.

На какие еще ситуации обратит внимание налоговая

Есть также менее очевидные случаи, когда у человека могут возникнуть налоговые обязательства.

Среди них:

  • средства, полученные на командировку или под отчет, которые не были возвращены в срок;
  • отдельные виды списанной задолженности;
  • доходы от управления имуществом;
  • некоторые виды пенсий и пожизненного денежного содержания;
  • прочие доходы, не имеющие специального освобождения от налога.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся изменения для тех, кто продает товары или предоставляет услуги через онлайн-платформы. С 2027 года цифровые платформы будут собирать и передавать информацию о доходах пользователей в налоговую, а для части операций будет действовать налогообложение на уровне 10% НДФЛ. В то же время продажа личных вещей на сумму до 2 000 евро в год не будет облагаться налогом.

Также Новини.LIVE писали, что в Украине планируют изменить правила налогообложения международных посылок, однако новый налог вряд ли заработает уже в 2026 году. Законопроект еще требует доработки, а таможня пока не готова к масштабному внедрению новых правил. Скорее всего, изменения могут произойти уже со следующего года.

налоги деньги доходы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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