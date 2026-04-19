Соцгарантии для семей пропавших без вести: полный список льгот, которые предоставляет государство

Военная форма, счета за коммуналку. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине семьям военнослужащих, пропавших без вести при исполнении обязанностей, полагается ряд льгот и социальных гарантий. Кроме того, сохраняется право на получение денежного обеспечения военнослужащего, пока его статус не изменится.

О льготах, на которые имеют право семьи пропавших без вести, рассказали специалисты сервиса правозащиты "єОпора", передают Новини.LIVE.

Какие льготы предусмотрены для семей пропавших без вести

Этот вопрос регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", а также Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Согласно этим документам, семья пропавшего без вести военнослужащего получает пакет социальных гарантий.

Льготы на коммунальные услуги:

50% скидка на оплату газа, электричества, отопления, водоснабжения, вывоза мусора;

скидка на пользование жильем;

скидка на топливо (для домов, не имеющих центрального отопления).

Льготы на образование для детей:

Читайте также:

первоочередное зачисление в детские сады, школы, внешкольные учреждения;

бесплатное питание в дошкольных и общеобразовательных учебных заведениях;

государственная целевая поддержка для получения высшего и профессионально-технического образования (может включать полную или частичную оплату обучения).

Льготы на лечение и санаторное обеспечение:

бесплатное медицинское обслуживание и лечение в учреждениях здравоохранения, финансируемых из государственного или местного бюджетов;

первоочередное право на бесплатное или льготное санаторно-курортное лечение.

Жилищные и земельные льготы:

первоочередное право на улучшение жилищных условий (в случае необходимости);

первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Транспортные льготы:

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта;

бесплатный проезд железнодорожным и автомобильным транспортом пригородного сообщения.

Кроме того, семья сохраняет право на получение денежного обеспечения военнослужащего.

Кто из семьи военного имеет право на льготы

В соответствии с законодательством, членами семьи военнослужащего, которые имеют право на социальные гарантии и льготы, считаются:

жена (муж), если брак зарегистрирован официально;

дети — несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, а также совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения, до достижения ими 23 лет;

родители — мать и отец военнослужащего;

лица, находившиеся на иждивении — если есть документальное подтверждение, что они получали от военного постоянную материальную помощь, которая была основным источником их существования.

Право на льготы для родителей пропавших без вести и других членов семьи возникает сразу после получения официального документа об исчезновении.

