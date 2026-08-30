Чернобыльская компенсация для детей: сколько можно получить в 2026 году

Дети в школе. Фото: УНИАН

Дети, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, в определенных случаях могут получать ежемесячную денежную компенсацию на питание. Речь идет, в частности, о детях, обучающихся на территориях радиоактивного загрязнения, эвакуированных из зоны отчуждения, а также о детях с инвалидностью, связанной с последствиями Чернобыльской катастрофы. Выплата зависит от возраста ребенка и количества учебных дней, когда он не питался в учебном заведении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В каком размере выплачивается компенсация

В соответствии с постановлением Кабинета Министров № 155, размер ежемесячной компенсации составляет:

360 гривен — для детей от 6 до 10 лет;

370 гривен — для детей от 11 до 14 лет;

380 гривен — для детей от 15 до 18 лет.

Деньги выплачиваются до достижения ребенком совершеннолетия. Сумма рассчитывается пропорционально учебным дням, в которые ребенок не питался в столовой учебного заведения.

Кто может получать деньги

Компенсация предусмотрена для нескольких категорий детей. В частности, речь идет о детях, которые:

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обучаются в учреждениях общего среднего, профессионального или предвысшего образования, расположенных на территориях радиоактивного загрязнения;

были эвакуированы из зоны отчуждения;

имеют инвалидность, связанную с последствиями Чернобыльской катастрофы;

проживали в зоне безусловного (обязательного) отселения с момента аварии до отселения.

Во всех этих случаях право на компенсацию связано с тем, что ребенок не получает питание в учебном заведении.

Когда ребенок может получить компенсацию

Деньги могут выплачиваться, если ребенок обучается по индивидуальной форме, в частности через педагогический патронаж, но остается на учете в учебном заведении. Также выплата предусмотрена за дни, когда ребенок не посещал школу по причине болезни. В таком случае требуется справка из больницы, а учебное заведение выдает родителям документ о периоде отсутствия ребенка.

Еще одно основание — состояние здоровья, из-за которого ребенку требуется специальная диета и он не может питаться по месту обучения. Компенсацию также выплачивают, если в учебном заведении отсутствуют условия для питания детей или заведение не обеспечило им бесплатное питание.

Как подтвердить право на выплату

В случаях, когда ребенок обучается на дому по состоянию здоровья, родителям выдают специальную справку для подачи по месту работы, учебы или службы.

Если ребенок пропускает занятия по причине болезни, потребуется справка из больницы и документ от учебного заведения о периоде его отсутствия.

Для специальной диеты требуется заключение врача. Если в школе или другом учебном заведении отсутствуют условия для питания, это подтверждает местный орган власти.

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