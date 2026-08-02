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Субсидия ноль гривен: кому из украинцев могут назначить и почему

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 08:45
Субсидии в Украине: почему назначают пособие в размере нуля гривен и что это означает
Человек с деньгами в руках, квитанции, люди на улице. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут столкнуться с ситуацией, когда субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается формально. То есть в счетах помощь отражается в размере "0" гривен. Но паниковать по этому поводу не стоит.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины №848, сообщает Новини.LIVE.

Что означает субсидия в размере "0" гривен

Субсидия начисляется, если расходы домохозяйства на услуги в пределах социальных норм превышают так называемый "бязательный платеж". Если же при расчете выясняется, что расходы не превышают эту сумму, либо результат расчета равен нулю или имеет отрицательное значение, субсидия составляет 0 гривен.

Назначение "нулевой" субсидии не означает, что домохозяйству отказали в помощи. Это лишь свидетельствует о том, что на конкретный сезон рассчитанный размер помощи равен нулю. При этом обстоятельства могут измениться. Например:

  • увеличатся тарифы на коммунальные услуги;
  • домохозяйство начнет получать меньшие доходы;
  • в составе семьи произойдут изменения и т. д.

В таких случаях размер субсидии может быть пересмотрен.

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Когда украинцам перечислят субсидии

Расчет производится дважды в год:

  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля;
  • на неотопительный сезон — с 1 мая по 30 сентября.

При перерасчете ПФУ учитывает имущественное положение членов семьи. Также обращают внимание на работу взрослых членов семьи, уплату ими ЕСВ и пребывание кого-либо из членов семьи за границей.

Как сообщали Новини.LIVE, для части потребителей пересмотрят размер жилищной субсидии. Это произойдет из-за изменений в тарифах на водоснабжение и водоотведение. Размер субсидии пересмотрят автоматически.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы получат помощь на покупку твёрдого топлива для обогрева жилья. Поддержку оказывают людям, которые живут в домах без централизованного отопления и не пользуются газом и электроэнергией для обогрева помещений.

коммунальные услуги субсидии Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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