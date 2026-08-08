Льготы на коммунальные услуги могут сократить или отменить: в ПФУ объяснили, как не лишиться компенсации

Люди считают коммунальные платежи, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Льгота на оплату коммунальных услуг — это не та выплата, которую назначают раз и навсегда. Бывает, что сумма льготы внезапно уменьшается, хотя, казалось бы, ничего не изменилось. Или после переезда выплаты вообще перестают поступать. На самом деле причина часто кроется не в ошибке, а в правилах, о которых многие украинцы просто не знают.

Как не лишиться права на помощь, объяснили в Пенсионном фонде, передает Новини.LIVE.

Почему размер льготы может уменьшиться

Если в этом месяце вы получили меньшую льготу, это не означает, что ее отменили. Размер компенсации зависит сразу от нескольких факторов:

процента скидки, предусмотренного законом;

социальных норм потребления;

действующих тарифов на коммунальные услуги;

количества членов семьи, на которых распространяется льгота.

Вот почему даже без изменения статуса сумма льготы может как увеличиться, так и уменьшиться.

О каких изменениях нужно сообщать в Пенсионный фонд

Многие украинцы не знают, но об определенных жизненных изменениях необходимо обязательно сообщать в Пенсионный фонд. Это касается случаев, когда:

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изменился состав семьи;

вы переехали на другой адрес;

изменился перечень коммунальных услуг, которыми пользуется семья;

исчезли основания для получения льготы.

Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с начислением выплат или даже придется возвращать излишне полученные средства.

Можно ли получать льготу не по месту прописки

Если человек фактически проживает по другому адресу, чем зарегистрирован, он не теряет права на льготу. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами, подтверждающими фактическое место жительства. После этого льготу могут оформить именно по тому адресу, где человек реально проживает.

Что делать, если у вас сразу несколько льгот

Некоторые украинцы одновременно имеют право на льготы по нескольким законам. Например, они могут быть ветеранами труда и в то же время относиться к другой льготной категории. Однако получать компенсацию по всем основаниям одновременно, как правило, нельзя.

В большинстве случаев Пенсионный фонд назначает льготу только по одному основанию, которое человек выбирает самостоятельно. Исключения возможны только в тех случаях, когда это прямо предусмотрено законодательством.

Поэтому если у вас возникли сомнения относительно размера льготы или права на ее получение, стоит обратиться в Пенсионный фонд и уточнить, по какому именно основанию она сейчас начисляется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что означает субсидия в размере "0" гривен. Такой результат свидетельствует лишь о том, что при действующих тарифах, доходах и составе домохозяйства размер выплаты в настоящее время равен нулю, однако после очередного перерасчета или изменения обстоятельств ее могут назначить.

Также Новини.LIVE писали, как обжаловать отказ в назначении жилищной субсидии или ее размер. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд или орган местного самоуправления, а если причиной стали ошибки в документах, их можно исправить и повторно подать заявление.