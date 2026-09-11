Счет за электричество: сколько стоят чайник, бойлер и стиральная машина в месяц

Деньги, телефон и квитанция. Фото: Новини.LIVE

Чайник, бойлер, стиральная машина, телевизор и компьютер ежедневно добавляют киловатты к показаниям счетчика. При тарифе 4,32 грн за кВт·ч даже обычное использование бытовой техники может обойтись в сотни гривен в месяц. При этом стоимость зависит от мощности прибора и продолжительности его работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госэнергонадзор.

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Сколько стоит час работы бытовой техники

Рассчитать примерную стоимость работы любого прибора можно по простой формуле:

мощность прибора в кВт × количество часов работы × тариф = расходы на электроэнергию.

Например, если прибор мощностью 2 кВт работает один час, он потребляет 2 кВт·ч. При тарифе 4,32 грн это будет стоить 8,64 грн.

В то же время номинальная мощность не всегда означает фактическое потребление. Некоторые устройства работают циклически или автоматически изменяют мощность, поэтому расчет по паспортным показателям следует рассматривать как ориентировочный.

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Чайник, телевизор и компьютер

Электрочайник относится к достаточно мощным приборам — Госэнергонадзор приводит ориентир 2,2–2,4 кВт. Если условный чайник мощностью 2,2 кВт работает в сумме 15 минут в день, это около 0,55 кВт·ч, или 2,38 грн в день. За 30 дней получается примерно 71 грн.

Телевизор потребляет значительно меньше. При условной мощности 100 Вт и четырех часах работы ежедневно это около 0,4 кВт·ч в день, или 1,73 грн. В месяц такая привычка обойдётся примерно в 52 грн.

Компьютер может повлиять на счет за электроэнергию сильнее. Если взять условную мощность 200 Вт и шесть часов работы ежедневно, получим около 1,2 кВт·ч в день. В месяц это примерно 36 кВт·ч, или 156 грн.

Госэнергонадзор отмечает, что фактическая мощность компьютеров может значительно варьироваться — ориентировочно от 0,065 до 0,45 кВт в зависимости от оборудования.

Бойлер может добавить сотни гривен

Бойлер — одно из устройств, расходы на которое особенно зависят от режима использования. Для условного расчета можно взять мощность 2 кВт и два часа активной работы в день.

В таком сценарии потребление составит около 4 кВт·ч в день, или 120 кВт·ч за 30 дней. При тарифе 4,32 грн это примерно 518 грн в месяц.

Это не означает, что каждый бойлер будет потреблять именно столько. Фактические расходы зависят от его мощности, объема, температуры нагрева, частоты использования горячей воды, теплоизоляции и температуры воды.

Стиральная машина и утюг

Стиральная машина может иметь мощность около 0,8–2,2 кВт. Если условно взять 2 кВт и час работы, максимальный расчетный показатель составит 2 кВт·ч, или 8,64 грн за цикл.

Однако это лишь теоретическая оценка при полной мощности в течение всего часа. Реальное потребление зависит от программы, температуры воды, продолжительности цикла и конкретной модели.

Утюг также может потреблять до 2,4 кВт. Если условный прибор мощностью 2 кВт использовать 30 минут, это около 1 кВт·ч, или 4,32 грн.

Самые дорогостоящие привычки — те, что длятся часами

Особенно заметными расходы становятся, когда мощный прибор работает длительное время. Например, электрообогреватель мощностью 2 кВт за четыре часа непрерывной работы на полной мощности потребляет 8 кВт·ч.

При тарифе 4,32 грн это 34,56 грн в день. Если повторять такой сценарий ежедневно в течение 30 дней, теоретическая сумма составит более 1 000 грн.

Это именно расчет по максимальной мощности, а не прогноз реального счета. Обогреватель может выключаться после достижения заданной температуры или работать не на максимальной мощности.

Аналогичный принцип действует и для кондиционера, бойлера или другой мощной техники: чем дольше прибор работает и чем выше его мощность, тем больше электроэнергии он потенциально потребляет.

Как сократить расходы, не отказываясь от техники

Самый простой способ сократить потребление — изменить не сам прибор, а повседневные привычки.

Чайник: кипятить только необходимое количество воды. Стиральная машина: запускать её при достаточной загрузке и использовать соответствующий режим. Бойлер: не устанавливать без необходимости максимально высокую температуру и следить за состоянием теплоизоляции. Компьютер и телевизор: не оставлять технику включенной, если ею никто не пользуется. Кондиционер: регулярно очищать фильтры и не создавать чрезмерную разницу между температурой в помещении и на улице. Мощные приборы: при наличии двухзонного счетчика часть потребления можно переносить на ночной период.

Для двухзонного счетчика ночной тариф составляет 2,16 грн за кВт·ч против 4,32 грн в дневное время. Ночной период длится с 23:00 до 07:00, поэтому использование стиральной машины или другой техники в это время может снизить расходы.

Сколько на самом деле уходит на электричество из семейного бюджета

Отдельный чайник или телевизор вряд ли существенно изменит месячный счет. Проблема возникает тогда, когда одновременно работают несколько приборов, а мощная техника используется часами.

Поэтому для оценки собственных расходов стоит взять мощность конкретной модели из ее маркировки или инструкции, умножить на фактическое время работы и тариф. Такой расчет покажет, какие именно бытовые привычки больше всего влияют на счет за электроэнергию и где сокращение потребления будет наиболее ощутимым.

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