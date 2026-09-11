Рахунок за світло: скільки коштують чайник, бойлер і пральна машина на місяць

Гроші, телефон та платіжка. Фото: Новини.LIVE

Чайник, бойлер, пральна машина, телевізор і комп’ютер щодня додають кіловати до показників лічильника. За тарифу 4,32 грн за кВт·год навіть звичайне використання побутової техніки може обійтися у сотні гривень на місяць. Водночас вартість залежить від потужності приладу та тривалості його роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Держенергонагляд.

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Скільки коштує година роботи побутової техніки

Розрахувати приблизну вартість роботи будь-якого приладу можна за простою формулою:

потужність приладу в кВт × кількість годин роботи × тариф = витрати на електроенергію.

Наприклад, якщо прилад потужністю 2 кВт працює одну годину, він споживає 2 кВт·год. За тарифу 4,32 грн це коштуватиме 8,64 грн.

Водночас номінальна потужність не завжди означає фактичне споживання. Деякі пристрої працюють циклічно або автоматично змінюють потужність, тому розрахунок за паспортними показниками варто сприймати як орієнтовний.

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Чайник, телевізор і комп’ютер

Електрочайник належить до досить потужних приладів — Держенергонагляд наводить орієнтир 2,2–2,4 кВт. Якщо умовний чайник потужністю 2,2 кВт працює сумарно 15 хвилин на день, це близько 0,55 кВт·год, або 2,38 грн на день. За 30 днів виходить приблизно 71 грн.

Телевізор споживає значно менше. За умовної потужності 100 Вт і чотирьох годин роботи щодня це близько 0,4 кВт·год на день, або 1,73 грн. За місяць така звичка коштуватиме близько 52 грн.

Комп’ютер може впливати на платіжку сильніше. Якщо взяти умовну потужність 200 Вт і шість годин роботи щодня, отримаємо близько 1,2 кВт·год на день. За місяць це приблизно 36 кВт·год, або 156 грн.

Держенергонагляд зазначає, що фактична потужність комп’ютерів може бути значно різною — орієнтовно від 0,065 до 0,45 кВт залежно від обладнання.

Бойлер може додати сотні гривень

Бойлер — один із приладів, витрати на який особливо залежать від режиму використання. Для умовного розрахунку можна взяти потужність 2 кВт і дві години активної роботи на день.

У такому сценарії споживання становитиме близько 4 кВт·год на день, або 120 кВт·год за 30 днів. За тарифу 4,32 грн це приблизно 518 грн на місяць.

Це не означає, що кожен бойлер споживатиме саме стільки. Фактичні витрати залежать від його потужності, об’єму, температури нагріву, частоти використання гарячої води, теплоізоляції та температури води.

Пральна машина і праска

Пральна машина може мати потужність близько 0,8–2,2 кВт. Якщо умовно взяти 2 кВт і годину роботи, максимальний розрахунковий показник становитиме 2 кВт·год, або 8,64 грн за цикл.

Проте це лише теоретична оцінка за повної потужності протягом усієї години. Реальне споживання залежить від програми, температури води, тривалості циклу та конкретної моделі.

Праска також може споживати до 2,4 кВт. Якщо умовний прилад потужністю 2 кВт використовувати 30 хвилин, це близько 1 кВт·год, або 4,32 грн.

Найдорожчі звички — ті, що тривають годинами

Особливо помітними витрати стають, коли потужний прилад працює тривалий час. Наприклад, електрообігрівач потужністю 2 кВт за чотири години безперервної роботи на повній потужності спожив би 8 кВт·год.

За тарифу 4,32 грн це 34,56 грн за день. Якщо повторювати такий сценарій щодня протягом 30 днів, теоретична сума становитиме понад 1 000 грн.

Це саме розрахунок за максимальною потужністю, а не прогноз реального рахунку. Обігрівач може вимикатися після досягнення заданої температури або працювати не на максимальній потужності.

Схожий принцип діє і для кондиціонера, бойлера чи іншої потужної техніки: чим довше прилад працює і чим вища його потужність, тим більше електроенергії він потенційно споживає.

Як зменшити витрати без відмови від техніки

Найпростіший спосіб скоротити споживання — змінити не сам прилад, а щоденну звичку.

Чайник: кип’ятити лише необхідну кількість води. Пральна машина: запускати її за достатнього завантаження та використовувати відповідний режим. Бойлер: не встановлювати без потреби максимально високу температуру та стежити за станом теплоізоляції. Комп’ютер і телевізор: не залишати техніку увімкненою, якщо нею ніхто не користується. Кондиціонер: регулярно очищати фільтри та не створювати надмірну різницю між температурою в приміщенні й на вулиці. Потужні прилади: за наявності двозонного лічильника частину споживання можна переносити на нічний період.

Для двозонного лічильника нічний тариф становить 2,16 грн за кВт·год проти 4,32 грн у денний час. Нічний період триває з 23:00 до 07:00, тому використання пральної машини чи іншої техніки в цей час може зменшити витрати.

Скільки насправді забирає електрика з сімейного бюджету

Окремий чайник або телевізор навряд чи суттєво змінить місячний рахунок. Проблема виникає тоді, коли одночасно працюють кілька приладів, а потужна техніка використовується годинами.

Тому для оцінки власних витрат варто взяти потужність конкретної моделі з її маркування або інструкції, помножити на фактичний час роботи та тариф. Такий розрахунок покаже, які саме побутові звички найбільше впливають на платіжку і де скорочення споживання буде найбільш відчутним.

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