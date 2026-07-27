Сбой при снятии или пополнении карты: как быстро вернуть деньги с "проблемного" терминала

Человек с рюкзаком смотрит на банкомат, рука засовывает карточку в терминал. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Деньги с карты списаны, а наличные так и остались внутри терминала. Подобные форс-мажорные ситуации случаются гораздо чаще, чем кажется. На банковских форумах насчитывается не один десяток жалоб с подобными проблемами.

Почему платежные терминалы "проглатывают" наличные и как правильно действовать прямо у терминала, рассказал финансовый портал "finance.ua", передает Новини.LIVE.

Причины "проглатывания" наличных

Несмотря на высокую точность датчиков, банкоматы и терминалы все равно остаются сложными механическими устройствами. Чаще всего сбои происходят по нескольким причинам:

деформированная или порванная купюра блокирует внутренний механизм;

внезапный скачок напряжения, отключение питания или потеря связи с сервером прерывают сессию;

когда внутренние кассеты аппарата заполнены до предела, прием блокируется.

Первые действия у банкомата

Самое главное — действовать спокойно и не уходить от банкомата сразу после сбоя:

Иногда системе требуется немного больше времени для завершения сессии или возврата купюр. Необходимо немного подождать. Сделайте четкое фото экрана с ошибкой или обязательно заберите чек. Запишите номер терминала и его местонахождение. Номер банкомата указан на корпусе. Сразу позвоните на горячую линию вашего банка и сообщите оператору все детали неудачной операции. Убедитесь, что оператор зафиксировал ваше обращение, продиктовав вам номер заявки.

Вернут ли деньги сразу после обращения

Банк не может вернуть средства, поверив только словам клиента. Поэтому для проверки всех фактов может потребоваться некоторое время. Отказать в возврате средств могут только:

если при инкассации не было обнаружено "лишней" наличности в банкомате;

система показывает успешную выдачу или зачисление средств;

клиент обратился слишком поздно.

Как уберечь свои средства от "сбоя"

не вносите крупные суммы одной пачкой. Лучше разбить на несколько платежей;

разгладьте помятые края и не кладите в купюроприемник влажные или надранные банкноты;

пользуйтесь терминалами в отделениях банка. В случае сбоя сотрудники банка смогут сразу зафиксировать инцидент.

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