Работа в супермаркетах Zabka — сколько могут заработать украинцы в Польше
Торговая сеть Zabka насчитывает более 10 000 магазинов в Польше. Хорошее покрытие и минимальные требования для кандидатов делают ее популярной среди мигрантов, в том числе украинцев, которые ищут работу.
Новини.LIVE рассказывают, как зарплаты предлагают в супермаркетах Zabka.
Кем можно работать в магазинах Zabka
На официальном сайте сети доступно более сотни вакансий в разных городах Польши. Есть работа для уборщиц, преподавателей товара, однако больше всего Zabka нуждается именно в продавцах. Независимо от расположения магазина, требования для кандидатов одинаковые:
- свободное владение польским языком;
- опыт работы от одного года;
- готовность работать в ночное время (предусмотрено три смены по восемь часов).
Ограничений по возрасту, полу, уровню физической подготовки, семейному положению, религии, сексуальной ориентации и национальности нет.
Кроме выполнения основных обязанностей (продажа товара), продавец должен поддерживать рабочее место и магазин в чистоте, проверять срок годности продуктов, менять ценники, принимать и выкладывать товар на полки в соответствии с планом и тому подобное.
Компания обещает работникам конкурентную зарплату и ряд бонусов, таких как:
- частичная компенсация расходов на проезд;
- пакет медицинского обслуживания;
- приобретение карты MultiSport на льготных условиях.
Также доступна накопительная пенсионная программа, скидки на товары партнеров, психологическая помощь.
Сколько платят в супермаркетах Zabka
В вакансиях, размещенных на портале сети, уровень оплаты труда продавцов не указан. В то же время на других польских сайтах для поиска работы фигурируют такие зарплаты:
- почасовая ставка — 18,21 злотых нетто;
- в месяц — 2 700-3 200 злотых;
- доплата за работу в ночные смены и выходные — 20-30%.
В крупных городах Польши (Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск, Познань) зарплаты выше. При условии пользования служебным жильем с работников высчитывают около 300 злотых в месяц.
