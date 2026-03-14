Работа в супермаркетах Zabka — сколько могут заработать украинцы в Польше

Работа в супермаркетах Zabka — сколько могут заработать украинцы в Польше

Дата публикации 14 марта 2026 15:23
Зарплаты в супермаркетах Zabka в Польше. Фото: CleanWhale

Торговая сеть Zabka насчитывает более 10 000 магазинов в Польше. Хорошее покрытие и минимальные требования для кандидатов делают ее популярной среди мигрантов, в том числе украинцев, которые ищут работу.

Новини.LIVE рассказывают, как зарплаты предлагают в супермаркетах Zabka.

Кем можно работать в магазинах Zabka

На официальном сайте сети доступно более сотни вакансий в разных городах Польши. Есть работа для уборщиц, преподавателей товара, однако больше всего Zabka нуждается именно в продавцах. Независимо от расположения магазина, требования для кандидатов одинаковые:

  • свободное владение польским языком;
  • опыт работы от одного года;
  • готовность работать в ночное время (предусмотрено три смены по восемь часов).

Ограничений по возрасту, полу, уровню физической подготовки, семейному положению, религии, сексуальной ориентации и национальности нет.

Кроме выполнения основных обязанностей (продажа товара), продавец должен поддерживать рабочее место и магазин в чистоте, проверять срок годности продуктов, менять ценники, принимать и выкладывать товар на полки в соответствии с планом и тому подобное.

Компания обещает работникам конкурентную зарплату и ряд бонусов, таких как:

  • частичная компенсация расходов на проезд;
  • пакет медицинского обслуживания;
  • приобретение карты MultiSport на льготных условиях.

Также доступна накопительная пенсионная программа, скидки на товары партнеров, психологическая помощь.

Сколько платят в супермаркетах Zabka

В вакансиях, размещенных на портале сети, уровень оплаты труда продавцов не указан. В то же время на других польских сайтах для поиска работы фигурируют такие зарплаты:

  • почасовая ставка — 18,21 злотых нетто;
  • в месяц — 2 700-3 200 злотых;
  • доплата за работу в ночные смены и выходные — 20-30%.

В крупных городах Польши (Варшава, Вроцлав, Краков, Гданьск, Познань) зарплаты выше. При условии пользования служебным жильем с работников высчитывают около 300 злотых в месяц.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы должны выехать из Польши в течение 30 дней. За игнорирование этого требования грозит принудительная депортация и запрет возвращения в течение длительного времени.

Также узнавайте, какой будет минимальная зарплата в Польше с 1 апреля. Изменения коснутся примерно трех миллионов людей, работающих по найму.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
