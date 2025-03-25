Вторая квитанция за газ в Украине — почему хотят отменить

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине могут временно отменить плату за доставку природного газа для населения. Особенно это актуально для жителей сельской местности, которые самостоятельно оплачивали прокладку труб.

Такая инициатива содержится в законопроекте №13095, зарегистрированном в Верховной Раде.

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Подробнее о второй квитанции за газ

Автор законопроекта "О внесении изменений в Раздел VII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О рынке природного газа" относительно отмены платы за транспортировку и распределение природного газа для населения" решил таким образом помочь украинцам, отменив вторую квитанцию за газ.

"В это горькое время власть должна позаботиться об украинских семьях, обеспечивая тепло и достаток в каждом доме", — следует из пояснительной записки.

Как известно, платеж, который появился несколько лет назад, до сих пор вызывает дискуссии, особенно среди сельских жителей, которые за собственные деньги прокладывали газовые коммуникации к своим домам. Люди возмущаются на расценки за транспортировку и распределение газа сетями, ведь государство не имеет никакого отношения к этому. Именно этот факт и побудил одного из народных избранников подать соответствующий законопроект.

"Отдельно обращаю внимание на потребителей, которые не пользуются газом и вынуждены платить за его доставку", — сообщил автор инициативы, депутат от фракции "Слуга народа" Максим Заремский.

Проект закона направили на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Что предложат вместо второй платежки

Если народные избранники поддержат законопроект, потребители получат определенное финансовое облегчение в сложный военный период, однако не навсегда.

Инициатива предусматривает, что бытовые потребители освобождаются от оплаты услуг по транспортировке и распределению газа временно, во время военного положения в Украине и в течение года с даты его прекращения или отмены.

В то же время, в СМИ распространяется новость, что Нацкомиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение об увеличении тарифов на доставку газа. Они вырастут для оператора газотранспортной системы в два-четыре раза в период с 2025 по 2029 год. Однако это не касается бытовых потребителей. Мораторий на повышение цен, который действует с 2022 года, в дальнейшем остается в силе.

Также в дальнейшем граждане будут получать "третью платежку" за газ, которые приходят жителям многоквартирных домов за новую услугу по техническому обслуживанию здания. Стоимость сервиса может достигать 1,3 тыс. грн.

Напомним, ранее в правительстве отметили, что граждане, которые установят двухзонный счетчик, уже с 1 апреля 2025 года начнут платить вдвое меньше. Для того, чтобы сэкономить на оплате, надо лишь перейти на тариф "день-ночь".

Также мы писали, что некоторые клиенты Нафтогаза жалуются на некорректные цифры в платежках. Ежемесячно суммы не совпадают с данными счетчиков, а компания перерасчет не осуществляет.