Друга квитанція за газ в Україні — чому хочуть скасувати

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні можуть тимчасово скасувати плату за доставку природного газу для населення. Особливо це актуально для жителів сільської місцевості, які самостійно оплачували прокладання труб.

Така ініціатива міститься у законопроєкті №13095, зареєстрованому у Верховній Раді.

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Детальніше про другу квитанцію за газ

Автор законопроєкту "Про внесення змін до Розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок природного газу" щодо скасування плати за транспортування і розподіл природного газу для населення" вирішив таким чином допомогти українцям, скасувавши другу квитанцію за газ.

"У цей гіркий час влада має подбати про українські родини, забезпечуючи тепло й достаток у кожному домі", — випливає з пояснювальної записки.

Як відомо, платіж, який з’явився кілька років тому, досі викликає дискусії, особливо серед сільських мешканців, які за власні гроші прокладали газові комунікації до своїх будинків. Люди обурюються на розцінки за транспортування і розподіл газу мережами, адже держава немає жодного відношення до цього. Саме цей факт і спонукав одного з народних обранців подати відповідний законопроєкт.

"Окремо звертаю увагу на споживачів, які не користуються газом та змушені сплачувати за його доставку", — повідомив автор ініціативи, депутат від фракції "Слуга народу" Максим Заремський.

Проєкт закону направили на розгляд Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Що запропонують замість другої платіжки

Якщо народні обранці підтримають законопроєкт, споживачі матимуть певне фінансове полегшення у складний воєнний період, проте не назавжди.

Ініціатива передбачає, що побутові споживачі звільняються від оплати послуг з транспортування та розподілу газу тимчасово, під час воєнного стану в Україні та протягом року з дати його припинення чи скасування.

Водночас, у ЗМІ шириться новина, що Нацкомісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення про збільшення тарифів на доставку газу. Вони зростуть для оператора газотранспортної системи у два-чотири рази в період з 2025 по 2029 рік. Однак це не стосується побутових споживачів. Мораторій на підвищення цін, який діє з 2022 року, надалі залишається чинним.

Також надалі громадяни будуть отримувати "третю платіжку" за газ, які надсилають мешканцям багатоквартирних будинків за нову послугу з технічного обслуговування будівлі. Вартість сервісу може сягати 1,3 тис. грн.

Нагадаємо, раніше в уряді зазначили, що громадяни, які встановлять двозонний лічильник, вже з 1 квітня 2025 року почнуть платити удвічі менше. Для того, щоб заощадити на оплаті, треба лише перейти на тариф "день-ніч".

Також ми писали, що деякі клієнти Нафтогазу скаржаться на некоректні цифри у платіжках. Щомісяця суми не збігаються з даними лічильників, а компанія перерахунок не здійснює.