Соцвыплаты в Украине вырастут — как планируют изменить подходы в расчете

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В правительстве предлагают изменить подходы в исчислении базовой социальной помощи и социальных стипендий. Для этого подготовили проекты соответствующих изменений.

Об этом говорится в проекте закона, размещенном на портале Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) для обсуждения.

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Устаревшая система обсчета базовой соцпомощи

Как пояснили в Министерстве социальной политики, в Украине показатель прожиточного минимума потерял свое значение как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности, став показателем для расчета, от которого зависит все больше выплат и доплат.

Сейчас в украинском законодательстве от прожиточного минимума зависит более 180 различных видов выплат. Преимущественно размер соцвыплат зависит не от того, меньше ли доходы семьи показателя прожиточного минимума, а определяются как коэффициент — как меньше, так и более 100% от прожиточного минимума.

Что предлагают изменить в расчете выплат

Согласно предложению, размер базовой соцпомощи хотят определять как разницу между совокупным размером базовой величины для семьи и ее среднемесячным общим доходом.

Размер базовой величины для семьи будет определяться на уровне 100% такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченный представитель) и 70% от такой базовой величины — для других членов семьи.

В частности, для детей младше шести лет; детей с инвалидностью; лиц с инвалидностью первой или второй группы; детей, которых содержит мать, не состоящая в браке; детей, которые воспитываются в многодетных семьях и входят в состав семьи, размер базовой величины будет определяться на уровне 100%.

Новый размер пенсий у тех, кому не хватает стажа

Граждане, получившие право на пенсию по возрасту/ достигшие возраста, определенного частью первой статьи 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", однако не имеющие права на пенсию из-за недостаточности страхового стажа, размер базовой величины будет определяться/устанавливаться пропорционально стажу таких лиц и будет равен:

лица, страховой стаж которых меньше 10 лет — 60%;

лица, страховой стаж которых от 10 до 20 лет — 70%;

лица, страховой стаж которых от 20 до 30 лет — 80%;

лица, страховой стаж которых 30 и более лет — 100% от базовой величины.

Как изменится размер базовой помощи

Предлагают установить базовую величину на следующий год в размере 4 тыс. гривен на первого гражданина в домохозяйстве, и 70% от суммы — для остальных граждан (кроме категорий, требующих усиленной соцзащиты).

В случае базовой величины в размере 4 тыс. гривен для среднестатистической семьи из двух взрослых трудоспособных граждан и двоих детей в возрасте 6-18 лет, общая помощь составит 12,4 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане имеют право на доплаты за сверхурочный стаж, их начисляют за каждый год переработки. В 2024 году размер доплаты вырос в связи с повышением прожиточного минимума.

Также мы писали, что гражданам, которым не хватает стажа для получения будущей пенсии, можно его купить. В этом году это можно делать в онлайн-режиме.