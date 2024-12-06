Нацкешбэк не предусматривает раскрытие банковской тайны по счетам клиентов, — Ощадбанк

Отделение Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В госфинучреждении "Ощадбанк" прокомментировали появление информации о раскрытии банковской тайны из-за якобы программы "Национальный кешбэк". Там заверили, что персональные данные клиентов, не относящиеся к программе, не будут передавать каким-либо госорганам.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумов в Telegram.

Читайте также:

Как происходит процесс начисления "Нацкешбэка"

Наумов решил уточнить важные моменты по процессу начисления выплат "Нацкешбэка" на карты Ощадбанка.

"В связи с большим вниманием к теме передачи данных о трансакциях в рамках программы "Национальный кэшбек" уверяю клиентов всех банков, что никакие данные, не относящиеся к программе, в какие-либо государственные органы не передаются", — отметил руководитель банка.

По его словам, механизм перечисления средств "Нацкешбэка" выглядит так:

на ежедневной основе Министерство цифровой трансформации направляет в банки список торговых заведений, вовлеченных в программу;

финучреждения затем возвращают в Министерство информацию, какие трансакции по выбранным счетам были проведены за сутки в указанных торговых точках (информацию о других трансакциях никуда не передают);

после этого Минцифры сверяет список покупок с перечнем привлеченных к программе товаров, на основе чего рассчитывает размер кэшбека.

"Предательство отменяется", — подчеркнул глава правления Ощадбанка.

Как открыть карту "Нацкешбэка" в Ощаде

Наумов также напомнил, как открыть карточку "Национальный кешбэк" в Ощаде. Для этого необходимо:

в списке продуктов "Мобильного Ощада" открыть спецсчет;

сделать заказ виртуальной карты для получения кешбэка.

Далее в мобильном приложении "Дія" нужно:

обновить приложение;

найти раздел "Сервисы";

выбрать пункт "Зимова єПідтримка";

подать заявку;

выбрать карту "Нацкешбєк" для начисления денег.

Напомним, на днях соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram опубликовал ссылку на договор по оформлению карты в ПриватБанке, где в пункте 8.7 прописано, что речь идет именно о раскрытии банковской тайны. В ПриватБанке опровергли это, подчеркнув, что передают информацию исключительно для расчета и начисления компенсаций.

Также мы писали, что в Ощадрбанке рассказали о том, как на карты финучреждения получить деньги по программе "Зимова підтримка". Кроме того, отметили, когда поступят деньги. Получить помощь можно только через приложение "Дія".