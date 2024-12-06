Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление arrow

"Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

6 декабря 2024 12:11
Ксения Симонова - Редактор
Нацкешбэк не предусматривает раскрытие банковской тайны по счетам клиентов, — Ощадбанк
Отделение Ощадбанка. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Ксения Симонова - Редактор

В госфинучреждении "Ощадбанк" прокомментировали появление информации о раскрытии банковской тайны из-за якобы программы "Национальный кешбэк". Там заверили, что персональные данные клиентов, не относящиеся к программе, не будут передавать каким-либо госорганам.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумов в Telegram.

Читайте также:

Как происходит процесс начисления "Нацкешбэка"

Наумов решил уточнить важные моменты по процессу начисления выплат "Нацкешбэка" на карты Ощадбанка.

"В связи с большим вниманием к теме передачи данных о трансакциях в рамках программы "Национальный кэшбек" уверяю клиентов всех банков, что никакие данные, не относящиеся к программе, в какие-либо государственные органы не передаются", — отметил руководитель банка.

По его словам, механизм перечисления средств "Нацкешбэка" выглядит так:

  • на ежедневной основе Министерство цифровой трансформации направляет в банки список торговых заведений, вовлеченных в программу;
  • финучреждения затем возвращают в Министерство информацию, какие трансакции по выбранным счетам были проведены за сутки в указанных торговых точках (информацию о других трансакциях никуда не передают);
  • после этого Минцифры сверяет список покупок с перечнем привлеченных к программе товаров, на основе чего рассчитывает размер кэшбека.

"Предательство отменяется", — подчеркнул глава правления Ощадбанка.

Как открыть карту "Нацкешбэка" в Ощаде

Наумов также напомнил, как открыть карточку "Национальный кешбэк" в Ощаде. Для этого необходимо:

  • в списке продуктов "Мобильного Ощада" открыть спецсчет;
  • сделать заказ виртуальной карты для получения кешбэка.

Далее в мобильном приложении "Дія" нужно:

  • обновить приложение;
  • найти раздел "Сервисы";
  • выбрать пункт "Зимова єПідтримка";
  • подать заявку;
  • выбрать карту "Нацкешбєк" для начисления денег.

Напомним, на днях соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram опубликовал ссылку на договор по оформлению карты в ПриватБанке, где в пункте 8.7 прописано, что речь идет именно о раскрытии банковской тайны. В ПриватБанке опровергли это, подчеркнув, что передают информацию исключительно для расчета и начисления компенсаций.

Также мы писали, что в Ощадрбанке рассказали о том, как на карты финучреждения получить деньги по программе "Зимова підтримка". Кроме того, отметили, когда поступят деньги. Получить помощь можно только через приложение "Дія".

Ощадбанк банки банковские счета банковская тайна кэшбэк

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

12:22 Операция на Курщине — какой была подготовка ВСУ к наступлению

12:13 Наследие с сюрпризом — нужно ли отдавать долги родственника

12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

11:58 Махинации с жильем на 11 млн — депутатская схема в Одессе

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

11:57 Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

11:55 Какие налоги будут платить ФЛП в 2025 году — детали

11:37 Украл телефон, подменив на муляж — на Харьковщине судили мужчину

11:30 Минобороны назвало, когда у Резерв+ появятся направления на ВВК

11:29 Они наш голос памяти — в Одессе почтили героев, фото

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

11:54 Базовая военная подготовка — нардеп назвал главную цель

Text

11:53 Тимочко назвал количество дел по СЗЧ, которые были доказаны

Text

09:48 Офицер НГУ объяснил, почему не стоит мобилизовывать с 18 лет

Text

09:08 Офицер Маркив назвал самые сильные стороны Сил обороны

Text

08:00 День ВСУ и новые права налоговиков — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2024
Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие